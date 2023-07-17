「4生肖」鹹魚大翻身！未來45天超狂運勢曝　TOP1名利雙收

▲艾菲爾點名4生肖「未來45天運勢起飛」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

在每個人的生命中，總有一段時期感覺自己像是一條鹹魚，無法進步或改變。塔羅牌老師艾菲爾透露，4生肖在未來45天將迎來大翻身，從鹹魚變飛魚，不僅是重新展翅高飛的時刻，更是突破命運的關卡，且事業、財運、愛情，各個領域都將迎來劇變與突破，不妨準備好接受這個改變的機會，相信自己的能力與智慧。

第四名、生肖虎

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屬虎的你，未來45天將會有穩紮穩打的運勢。你的事業和財運都有進步的空間，並且可能會遇到一些新的機會和貴人的幫助。請保持著積極的態度，把握這些機會，不要固執或急躁。同時，感情方面也將有桃花年的運勢，有可能出現新的對象。請用誠意對待這段感情，創造美好的連結，愛情的花朵將綻放在你的生活中。

第三名、生肖兔

屬兔的你，在未來的45天將會迎來轉機和改變的運勢。或許會遇到一些好事或壞事，但請記住，每個挑戰都是一個轉機。這是一個讓你成長和進步的機會。同時，你將擁有貴人強大的運勢，這將為你的夢想和目標帶來助力。請勇敢地追求自己的夢想，不要讓自我意識阻擋你前進的腳步。此外，感情上也會有好的發展，多用心溝通，愛情將綻放出美好的結果。

第二名、生肖蛇

屬蛇的你，在未來的45天將會享受平衡和亨通的運勢。你的人際關係和桃花運都不錯，這將為你帶來美好的機會。同時，你也能勇敢追尋夢想，並透過學習和貴人的幫助，轉變自己的事業。請避免讓情緣絆住你的前進步伐，保持著勇氣和堅持，你將迎來新的希望和機會。在感情上，留意對方的背景和真實性，讓愛情開啟一段美好的旅程。

第一名、生肖豬

屬豬的你，未來的45天將會帶來開運和生財的運勢。你的事業和財運都有大幅增長的可能，同時名譽和聲望也有提升。請用心經營和理財，智慧地管理你的財富。這是一個讓你展現智慧和能力的時刻。同時，你的幸運指數居高不下，這將影響你的感情生活。有貴人相助，請多關心和照顧你的另一半，共同經歷幸福的時光。

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