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又是「阿土伯投資」詐騙！男領370萬求護鈔　警驚覺有異逮2車手

▲▼又見「阿土伯投資」詐騙老梗、彰化北斗警方立即逮捕2名面交車手，查扣詐騙現金270萬元及大批偽造印章、證件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方攔阻詐騙案，成功逮捕2名面交車手（前方黃衣者、後方戴眼鏡者）。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣警察局北斗分局14日才剛成功攔阻一起詐騙案，保住受害人105萬積蓄，日前又再接獲合作金庫銀北斗分行行員來電，表示一名中年男子臨櫃提款370萬元，請求警方協助護鈔。員警到場執行任務時，再細心詢問下，該名陳姓男子才表示，他接獲一名王姓男子以「阿土伯股票保證投資獲利」投入資金已抽中股票獲利為由，才會提款370萬元。警方驚覺這是詐騙集團慣用手法，立即攔截，成功保住370萬，還逮捕2名詐團車手。

警方到場護鈔時，因驚覺陳男說法有一，立即返回所內查詢，期間由員警與該詐騙集團進行LINE對話佯稱手邊僅剩餘270萬元，再與歹徒周旋拖延時間，同時約定面交地點後，警方遂迅速前往面交取款地點完成警力佈署，待歹徒與被害人雙方於現場完成簽約及當面交款後，警方立即當場查獲王姓及陳姓等2名詐騙取款車手、查扣手機3支、偽造工作證、偽造投顧公司印章、偽造憑證收據及面交現金新台幣270萬元等相關證物，成功攔阻370萬元遭詐騙案件發生。

北斗分局分局長吳詠傑表示，目前除積極查緝詐欺車手外，對於宣導民眾防詐騙知識，提高自我識詐能力，更著手於警察與銀行之間的聯防機制，希望透過宣導行員防詐知識，讓民眾感受到警察保障民眾財產安全之努力，並呼籲民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信來路不明的投資管道，應小心查證避免落入詐騙集團的圈套，造成財物損失。

▼警方現場查扣手機、偽造工作證、偽造投顧公司印章等物證。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼又見「阿土伯投資」詐騙老梗、彰化北斗警方立即逮捕2名面交車手，查扣詐騙現金270萬元及大批偽造印章、證件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼又見「阿土伯投資」詐騙老梗、彰化北斗警方立即逮捕2名面交車手，查扣詐騙現金270萬元及大批偽造印章、證件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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