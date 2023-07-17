士檢查賄小組揭牌！各路高手齊聚誓師：公平選舉、 杜絕不法

▲士林地檢署今成立「查察賄選及暴力執行小組」並邀請警、調等主管舉行揭牌儀式。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

準備好了！士林地檢署今（17日）由顏迺偉檢察長親率檢、警、調等機關首長及偵查、公訴組各主任檢察官、觀護、政風等同仁齊聚會師，與全國各檢察機關同步成立「查察賄選及暴力執行小組」及舉行揭牌儀式，正式對外宣示，即刻起全面啟動明年大選查察機制。

揭牌儀式由顏檢察長主持，並邀請北市警察局張榮興局長、新北警察局王文澤督察長、調查局台北市調查處吳宗杰副處長、新北市調查處劉永金副處長及張惠菁襄閱主任檢察官共同揭牌，齊心宣示「查察賄選及暴力執行小組」成立，並由陳彥章主任檢察官擔任小組執行秘書，協助綜理相關業務，查賄團隊也將依照選舉查察任務分配，積極展開選舉查察及暴力防制執行工作。

▲士林地檢署成立查賄小組。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，士檢同時成立「反賄選宣導中心」，將由主任觀護人率同觀護同仁透過署內、轄內各公務機關政風人員等協 助，結合檢警調宣導，聯袂深入轄區各角落，結合當地活動、公開聚會等場合，輔以檢察機關歷來查賄而起訴論罪科刑的具體案例為教材，持續深入宣導反賄選，以堅定查賄及堅實反賄，做好明年選舉查察工作。



顏檢察長致詞時勉勵查賄團隊，務必嚴守行政中立，不問對象、 黨派等，凡涉及不法，一律嚴查速辦，依法行事，執法過程中均應恪遵程序正義及嚴守偵查不公開原則，團隊成員間隨時要保持橫向聯繫，並在檢察官指揮下，分享情資及互相支援，落實各項查察賄選工作。

另外，務須掌握「阻斷境外勢力」、「斷絕賭盤效應」、「杜絕假訊息干擾」三大強韌策略及「精進查賄制暴、建構查賄網路」、「查緝不法組織、杜絕暴力賭盤」、「嚴查地下通匯、阻斷境外資金等六大策進作為要領，克盡全力達成法務部「第16 任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察工作綱領」所揭示「嚴查不法、肅本清源」核心目標，並依循最高檢察署邢檢察總長泰釗所提示，列出「選舉(網路)賭盤」等為查察重點，確保台灣人民在公正、乾淨及正當的選舉活動。

▲士林地檢署準備好了，查賄誓師向前邁進。（圖／記者黃宥寧翻攝）



最後，顏檢察長也同時呼籲候選人絕不買票、絕不使用暴力或其他不正當手段競選，更請選民不要賣票，也希望民眾如有發現賄選情事，能勇於檢舉，除能獲得高額檢舉獎金外， 也必定嚴查到底，對於檢舉人身分也會絕對保密，請檢舉人放心。