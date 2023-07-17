　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄知名冰店！她怒揭一家「11人疑食物中毒」　網接力：兒進ICU

▲▼營養師曝「剉冰配料熱量表」。（圖／Unsplash）

▲酷熱盛夏，有網友買冰吃，一家11人卻疑似食物中毒。（圖／Unsplash）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名黃小姐12日到苓雅區一家剉冰店消費，一家13人吃下肚後，竟有11人都出現腸胃不適，嚴重還出現血便，還有小孩腎衰竭住進加護病房。衛生局於患者檢體中驗出沙門氏桿菌，14日上門抽驗也發現多項違規缺失，要求停業1周確實改善。

黃小姐在PTT發文表示，12日到苓雅區一間知名剉冰店消費，總共買了7、8碗八寶冰讓全家人一起吃，半夜12點小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，隨後大兒子也出現不適，小兒子甚至出現血便。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到文章一出後，有一票受害者也紛紛表示，12日也前往這家冰店買綠豆湯、剉冰、雪花冰，吃下肚後也很舒服，有網友的兒子因此引發腎衰竭，住進加護病房。

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，7月13日至17日，陸續接獲醫院通報，民眾吃冰後身體不適疑似食物中毒案件，累計就醫人數共11人，其中有4人持續腹瀉等症狀收治住院，目前症狀都已緩解，還有2人住院治療中。

衛生局14日前往冰店稽查，發現店家地板破損且髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失，已責令業者停業1週至7月21日並確實改善。若未依法改善者，則依同法44條第1項規定命其歇業或停業，並處新臺幣6萬元以上罰鍰。

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲因冰店有多項衛生缺失，已令業者停業一周改善。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局14日也當場抽驗八寶冰品、刨冰清冰食品檢體及刨冰器具塗抹拭子環境檢體，目前八寶冰檢體已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體也檢出金黃色葡萄球菌(菌量未超標)、大腸桿菌等。

此外，衛生局也陸續採集3名廚工及8名個案檢體，發現住院患者檢出沙門氏桿菌陽性反應，檢體同步送中央疾病管制署檢驗中，等人體檢體及食品環境相關檢體最終檢驗結果進行綜合研判，若是經檢出病原性微生物認定為食品中毒案件者，將依違反食品安全衛生管理法第49條移送高雄地檢署偵辦，並依食安法第15條第1項第4款規定，處新臺幣6萬元以上罰鍰。

ET快訊
公車滅頂13死　24歲女乘客「最後通話」曝光
國小兒遭霸凌　悍父衝學校把對方打成腦震盪
單親媽養2兒「共吃便當」　繳不出房租遭趕！幼子問：又要睡公園
高雄知名冰店「多人腹瀉就醫」　衛生局檢驗出爐
2025年起禁用一次性旅宿備品　最高罰6000元
快訊／大雷雨轟炸6縣市！　國家警報大響
《木曜4》何時跌落神壇？鐵粉曝關鍵「全因他」：無聊程度成正比
快訊／「跳浪隧道」重大車禍！　5車撞成一團嚴重回堵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雨彈再轟2天！熱帶低壓估周三生成　「可能增強成颱風」亂周末

她點午餐遇1慘況！外送員冷回「賠你20塊啊」　同行見細節：太誇張

環保署公告2025年起禁用一次性旅宿備品　違規業者最高罰6000元

高雄知名冰店！她怒揭一家「11人疑食物中毒」　網接力：兒進ICU

快訊／大雷雨轟炸「國家警報大響」　警戒區域出爐！豪雨範圍擴大

《木曜4》何時跌落神壇？鐵粉曝關鍵「全因他」：無聊程度成正比

單親媽養2兒「共吃1便當」　繳不出房租遭趕！幼子問：又要睡公園嗎

快訊／「泰利」增強成中度颱風！午後雨彈猛「17縣市豪大雨特報」

日本行「團費1人4萬」全他出！男苦惱：怎向女友討　網一看酸爆

60億打造！北流啟用不到3年牆面龜裂　網友諷：營造古蹟風？

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

雨彈再轟2天！熱帶低壓估周三生成　「可能增強成颱風」亂周末

她點午餐遇1慘況！外送員冷回「賠你20塊啊」　同行見細節：太誇張

環保署公告2025年起禁用一次性旅宿備品　違規業者最高罰6000元

高雄知名冰店！她怒揭一家「11人疑食物中毒」　網接力：兒進ICU

快訊／大雷雨轟炸「國家警報大響」　警戒區域出爐！豪雨範圍擴大

《木曜4》何時跌落神壇？鐵粉曝關鍵「全因他」：無聊程度成正比

單親媽養2兒「共吃1便當」　繳不出房租遭趕！幼子問：又要睡公園嗎

快訊／「泰利」增強成中度颱風！午後雨彈猛「17縣市豪大雨特報」

日本行「團費1人4萬」全他出！男苦惱：怎向女友討　網一看酸爆

60億打造！北流啟用不到3年牆面龜裂　網友諷：營造古蹟風？

初代未開封iPhone拍賣破天價！590萬元成交　飆漲318倍

8月「郭柯配」邊緣化侯友宜？ 郭台銘比大拇指回應媒體：好問題

雨彈再轟2天！熱帶低壓估周三生成　「可能增強成颱風」亂周末

2023渣打臺北公益馬拉松報名倒數　報名參賽大獎抽哩程　免費送大家海外挑戰馬拉松！

裕隆「心輔官」重回教練團！職籃自由球員成補強選項

特斯拉倫敦街頭突自燃！熊熊火焰吞噬車身　180萬瞬間燒成廢鐵

聽到媽媽出差4天　汪行李箱饋頭「把自己打包」：我準備好了

捷運站搭訕正妹邀當小模、直播主　恐觸5法條！警加強巡守勤務

屏東地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」　鎖定6大目標

南韓地下道公車滅頂　女乘客「生前最後通話」曝慘況：正設法破窗

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

「颱風窩」來了！　路徑超一致

好命女「7種手面相」大公開！

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

王小姐也去參加716遊行！曬V領辣照：現場人很多

黃國昌716遊行喊「綠媒該被唾棄」　美女主播遭圍剿！

716遊行苦站3小時！他中肯曝3現象：幾乎都年輕男生

LINE好友達上限！他崩潰：刪也沒用

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

早餐9地雷一次看！營養師曝選擇方式

《木曜》團隊又1關鍵人物離職　心聲惹哭粉絲

好市多經典熟食又上架！她秒嗑半盒

颱風杜蘇芮可能生成！不排除發警報

更多熱門

相關新聞

即／ 高雄警受傷送醫　查緝製毒廠出意外

即／ 高雄警受傷送醫　查緝製毒廠出意外

高雄市杉林區通仙巷在今天（17日）下午兩點左右，傳出警方查獲一處製毒工廠，員警衝進工廠的時候，製毒嫌犯拔腿逃跑，兩人在追逐過程當中，雙雙跌落山坡，結果員警腿部受傷，目前被送往醫院救治，嫌犯則表示不就醫，而詳細案情，稍後警方會做出說明。

高雄租屋族傻眼！　房租最貴區在前金「超越美術館」

高雄租屋族傻眼！　房租最貴區在前金「超越美術館」

不懼房市空頭　高雄5區預售房價出現5字頭

不懼房市空頭　高雄5區預售房價出現5字頭

傳台積電高雄廠敲定2奈米　陳其邁回應

傳台積電高雄廠敲定2奈米　陳其邁回應

遭爆跟女警有曖昧　高雄某派出所長倒台

遭爆跟女警有曖昧　高雄某派出所長倒台

關鍵字：

高雄衛生局剉冰

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

爸爸身分證中2碼免費爽吃王品龍蝦

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

米砂罕曝黑髮照！網：完全變個人

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面