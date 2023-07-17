高雄知名冰店！她怒揭一家「11人疑食物中毒」　網接力：兒進ICU

▲酷熱盛夏，有網友買冰吃，一家11人卻疑似食物中毒。（圖／Unsplash）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名黃小姐12日到苓雅區一家剉冰店消費，一家13人吃下肚後，竟有11人都出現腸胃不適，嚴重還出現血便，還有小孩腎衰竭住進加護病房。衛生局於患者檢體中驗出沙門氏桿菌，14日上門抽驗也發現多項違規缺失，要求停業1周確實改善。

黃小姐在PTT發文表示，12日到苓雅區一間知名剉冰店消費，總共買了7、8碗八寶冰讓全家人一起吃，半夜12點小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，隨後大兒子也出現不適，小兒子甚至出現血便。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到文章一出後，有一票受害者也紛紛表示，12日也前往這家冰店買綠豆湯、剉冰、雪花冰，吃下肚後也很舒服，有網友的兒子因此引發腎衰竭，住進加護病房。

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，7月13日至17日，陸續接獲醫院通報，民眾吃冰後身體不適疑似食物中毒案件，累計就醫人數共11人，其中有4人持續腹瀉等症狀收治住院，目前症狀都已緩解，還有2人住院治療中。

衛生局14日前往冰店稽查，發現店家地板破損且髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失，已責令業者停業1週至7月21日並確實改善。若未依法改善者，則依同法44條第1項規定命其歇業或停業，並處新臺幣6萬元以上罰鍰。

▲因冰店有多項衛生缺失，已令業者停業一周改善。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局14日也當場抽驗八寶冰品、刨冰清冰食品檢體及刨冰器具塗抹拭子環境檢體，目前八寶冰檢體已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體也檢出金黃色葡萄球菌(菌量未超標)、大腸桿菌等。

此外，衛生局也陸續採集3名廚工及8名個案檢體，發現住院患者檢出沙門氏桿菌陽性反應，檢體同步送中央疾病管制署檢驗中，等人體檢體及食品環境相關檢體最終檢驗結果進行綜合研判，若是經檢出病原性微生物認定為食品中毒案件者，將依違反食品安全衛生管理法第49條移送高雄地檢署偵辦，並依食安法第15條第1項第4款規定，處新臺幣6萬元以上罰鍰。