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高雄冰店11人中毒送醫「傳孩子腎衰竭」　老闆：我自己也拉肚子

▲▼欣豐冰店。（圖／翻攝自Google Maps）

▲事發冰店位在苓雅區六合路上。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／高雄報導

高雄有民眾到苓雅區知名冰店吃冰，結果一家13人竟有11人腸胃不適，還出現血便，甚至有其他受害者的小孩腎衰竭，住進加護病房。事後，衛生局在冰品檢體中驗出「沙門氏桿菌」，上門稽查發現多項衛生缺失，要求停業一週。對此，老闆回應「我也吃到拉肚子」，懷疑是冰塊出問題，將跟冰塊供應商求償。

黃小姐一家12日六合路某知名冰店用餐，買了8碗八寶冰全家一起享用，不料當天深夜大人們先後出現腹瀉、嘔吐及發燒等症狀，小兒子甚至出現血便症狀。事後，她將過程發上PTT，結果陸續接到10多名受害者來電，異口同聲稱12日當天有到冰店消費，其中一人的小孩甚至腎衰竭住進加護病房。

根據《東森新聞》報導，老闆受訪時回應，那天的冰有問題，他自己也吃到拉肚子，後來直到衛生局上門調查，他才知道整個事情的經過，懷疑是冰塊出了問題，將向冰塊廠商廠商求償。

高雄市衛生局接獲通報後，立刻介入調查，初估累計就醫人數共11人，其中有4人持續腹瀉等症狀收治住院，目前症狀均已緩解，尚有2人住院治療中。7月14日，衛生局赴冰店當場抽驗，從八寶冰檢體驗出沙門桿氏菌，也從11名患者體內驗出沙門桿氏菌。

衛生局指出，當天稽查後，發現店家地板破損且髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失，已責令業者停業1週改善，若屆時未改善，將可命令歇業或停業，並處以6萬元以上罰鍰。

衛生局表示，目前檢體已同步送中央疾病管制署檢驗中，待最終檢驗結果出爐後，若認定為食品中毒案件，將依違反《食品安全衛生管理法第49條》移送高雄地檢署偵辦，並依《食安法》第15條第1項第4款規定，處新台幣6萬元以上罰鍰。

▼衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

 
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