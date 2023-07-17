東莞高中「天價制服」1.6萬元　校方強調「收費合理」須統一購買

▲東莞高中的制服要價4000多元人民幣。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東東莞一間高中近日公布新生入學須知，要求學生繳納4000元人民幣（約1.6萬元新台幣）的制服費，在網路上引起大量討論。

根據東莞市光正實驗學校的入學須知，男生制服費為4033元，女生制服費為4043元。入學須知還註明，制服共30至31件。

根據《九派新聞》報導，學校招生部的老師表示，制服是統一購買的，收費的項目裡面不僅包含必需的制服，還包括被套被褥、水桶、臉盆、拉桿箱、蚊帳、拖鞋以及雨傘等生活必需品，「孩子只需帶上洗漱用品即可。」

▼校方提供的價目表。（圖／翻攝微博）

對於制服是否一定要購買，老師回應，「高一新生是必須購買的，等孩子上高二高三了，身體肯定是要再長的，到時候還要再購買。」

對於制服能否自己在校外購買，或是只買一小部分，老師說，「新生的話都是統一要買的。」

對於貧困學生是否有優惠政策，老師回應，「現在不僅高中，小學都是沒有優惠政策的。」

校方的工作人員也強調，相關收費都經過了教育局和物價局審批，是合理收費。

不過，東莞市發展和改革局的工作人員則說，他們只負責審批學費和住宿費，制服這類收費相當於學校代購，學生自願，「如果學校強制購買，可以投訴。」

公開資料顯示，光正教育於2012年按廣東省一級標準興建的民辦公助類全寄宿制高端學校，佔地近600畝，為目前東莞市佔地面積最大的學校，最大辦學規模20000人。

▲東莞市光正實驗學校。（圖／翻攝微博）