文德女中停招！制服掀話題　校友憶「女子天團」當年校服當打歌服

▲文德女中校友在臉書回憶當年的明星學姊。（圖／翻攝臉書）

記者楊惠琪／台北報導

創校56年的私立文德女中，是台北市老牌知名女校，因不敵少子化衝擊，將從112學年度起停招，教育局近日將正式公告。昨（10日）消息傳出，網路掀起一片不捨聲浪，而吸睛的夏季制服，仍讓校友津津樂道。畢業30多年的媒體人Vivian就在臉書分享，當年知名女子天團「紅唇族」有成員是學姊，為了方便趕通告，直接把校服當成打歌服，「藍裙女孩」的形象在當年總引起話題。

媒體人Vivian接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，聽到母校停招訊息，回想自己17歲時的高中歲月，當年最受歡迎的女子天團「紅唇族」成員中丁柔安、欒君莉等人都是同校學姊，聽說幾位學姊為了方便趕通告，就直接把校服當作打歌服，那段時間，校門口常有人等著看偶像，就連我們這些學妹也因為身穿天藍百褶裙，和打歌服一樣的裝扮，走在路上特別容易引人側目，而當年的明星學生，除了紅唇族外，還有林葉亭。

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Vivian說，白色襯衫、淺藍色百褶裙，是文德女中多年不變的夏季制服，其中淺藍色用色在學校制服中比較少見，當年掀起一股「藍裙女孩」風潮，她曾擔任學校校刊社編輯，採訪高一新生為何選擇文德，有學妹就說是為了校服，「可能穿得跟女團一樣，很有吸引力吧！」還有人說文德女中的氣質很好，甚至是長輩心目中認為的「新娘學校」。

文德女中退場也在網路掀起討論，有網友說「當年這所學校的女同學很難約出來聯誼，停招好可惜」、「啊～我的青春回憶啊」、「慟！沒有母校了」、「我們沒有學妹了」、「以後沒有漂亮的制服可以看了」。