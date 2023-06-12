女網紅穿「學生制服」拍色色片賣內褲！景美女中氣炸提告

▲賴姓女網紅穿著景美女中的制服拍色照，校方氣炸提告。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名賴姓女網紅時常在社群軟體上販售原味內褲，某次應忠實客戶要求，穿上學生制服拍影片，氣得景美女中一狀告上法院。近日處分出爐，賴女拍影片涉嫌散布猥褻物，檢方給予緩起訴處分，條件是向公庫支付1萬元。

賴姓女網紅平時作風相當大膽，還有販售原味內褲、照片及影片等物，時常有粉絲花錢捧場。她日前收到了忠實客戶的要求，許願穿上景美女中的制服拍攝照片、影片，於是她決定照辦，滿足了老顧客的需求。

後來賴女穿著景美女中的制服，拍下了各種煽情的畫面，正好被學生家長看見，因而遭到投訴。校方得知消息，認為賴女的行為侵害學校名譽，氣得報警提告。

▼賴女在網路上販售原味內褲，某次穿著景美女中的制服，結果挨告了。（示意圖／記者李佳蓉攝）



而在檢調調查期間，賴女向景美女中致歉，承諾未來不會再穿著該校制服、拍攝不雅影片，雙方達成和解，學校也決定撤告，妨害名譽的部分予以不起訴。

不過，因為賴女拍攝煽情影片，雖然有加註警語，但只要點進去就能看見，因此涉嫌散布猥褻物，檢方考量她與校方和解、坦承犯行，因此予以緩起訴處分，條件則是要向公庫支付1萬元緩起訴金，以及繳交悔過書。