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ET專訪／CPTPP入會難　柯文哲喊：直接加入RCEP嚇昏中國

◎採訪：袁茵、陳家祥、陶本和
◎攝影：湯興漢、陳家豪
文／陳家祥

民眾黨主席柯文哲聲勢看漲，現階段在「三咖督」的總統選戰中穩坐第2名，在前有對手要抓、後有追兵要趕的狀況下，言行都被放大檢視。柯文哲在接受《東森新媒體ETtoday》專訪談及台灣的國際經濟角色時，再次強調日方明確告知在兩岸問題未解狀況下，台灣難以加入CPTPP，建議可以先朝單一國家經濟合作協定的方式進行；而柯不僅表態，是否能加入CPTPP會誠實告知國人，「不行就是不行」，甚至還大膽拋出加入RCEP的想法，「中國會嚇昏」。

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

ECFA不是「是非題」　柯文哲：國家常把複雜的問題簡單化

每逢選舉到來，特別是在總統選舉年，參選人對於兩岸互動份際的拿捏都被放大檢視。柯文哲日前被對手陣營猛批要重啟ECFA（兩岸經濟合作架構協議），還被翻出過去反對服貿的畫面，大酸是「柯文哲打臉柯文哲」；但實際在影像中，柯的主張是「反黑箱」並非反服貿。

在接受專訪談及ECFA爭議時，柯文哲不拘泥在對手劃設的討論框架裡，他提到，最近遇到一位當年負責ECFA談判的人，對方一個概念他很同意，「ECFA哪裡是Yes or No的問題？自由貿易絕對不可能明天突然開放，一定是慢慢開」，因為雙方哪些貨品免稅，是完全不對等的，「談判有多複雜？他當時跟大陸說，不是要爭取中南部的人嗎？中南部的農產品要先免稅，中國聽一聽有道理就開放」。

與這位曾參與ECFA談判的人士聊完後，柯文哲似乎也對貿易協定有不同的想法。柯說，談判過程都有經濟考量，對雙方的產業有什麼影響、要怎麼說服對方，「當時他還說，他說服國台辦同意但中國商業部不同意，對方說萬一南韓跟日本要比照辦理怎麼辦？」

柯文哲說，這樣的貿易談判，「所以我常說我們國家把複雜的問題簡單化，ECFA哪裡是說Yes、No，不是啊！」後來才知道那些自由貿易協定都要談5、6年，因為因為雙方的需要時間時間試驗。

酸民進黨宣傳貿易協定因「知美不會簽」　柯文哲：真要簽會嚇死

接著柯文哲話鋒一轉，對於民進黨政府近來大力宣傳與美國簽署自由貿易協定，「我跟你講，今天美國政府說好，今天簽、明天開始，台灣會嚇死，美國的農產品到台灣免稅未發生什麼事情？」

柯文哲笑說，後來才發現，民進黨每次在叫說跟美國簽貿易協定，「是因為他們知道一定不會簽的，真的要簽什麼，他還嚇死我跟你講」。

而針對要在本次立院臨時會期審議的《台美21世紀貿易合作協議》，柯文哲也直言，那個就是宣示效果多、實質內容少，安慰劑，「我跟你講，美國說我今天跟你簽自由貿易協定，不敢的是台灣」，那平常那種政治宣傳、說要「爭取跟美國簽貿易協定」，敢喊那麼大聲，是因為知道不可能簽，「真的跟你簽了，嚇死的是台灣」。

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

誠實告知是否加入CPTPP　柯文哲：不行就不行，何必騙？

而這樣的邏輯，也被柯文哲套用在CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）上。他說，台灣一直在叫說要參加區域經濟組織，「好了，我跟你講，他說好，明天簽CPTPP，台灣一樣嚇死了」，你覺得政府準備好了嗎？馬上死，東南亞農產品到台灣免稅、韓國的ICT到台灣免稅，真的撐得住嗎？

「我跟你說，這就是政治風格。」柯文哲笑說，他作為一個非傳統政治人物，是大學教授、醫學院教授、外科醫生，「我對台灣政治這種每天都鬼扯，我非常不習慣」。

記者追問，若自詡科學理性務實，假設未來當了總統，外界希望簽署台美BTA、CPTPP等國際貿易協定，是否會很誠實的告訴民眾「這沒辦法」？柯文哲直言，「我一定會很誠實的講，他不行就不行啊，何必騙老百姓？」

柯文哲指出，CPTPP也是最近受到民進黨攻擊的一條，他要民進黨直接出來講，「台灣有沒有可能參加CPTPP？」；柯說，他已經問過日本高層，對方說若要入會要11個國家全票同意，「就算中國沒有在裡面，裡面隨便有2、3票是他可以控制的或是可以影響的」，建議還是比照跟新加坡、紐西蘭簽自由貿易協定的模式，可以簽的先簽，「你要同時進來我就告訴你沒辦法，因為兩岸沒有解決」。

柯文哲還說，最近有人跟他說一個很突破性的想法，不要參加CPTPP，直接參加由中國所主導的RCEP（區域全面經濟夥伴協定），然後跟中國攤牌，「這是很突破性的想法，他說CPTPP中國反對，那參加RCEP看你要不要？中國會嚇昏」。

「政府要務實面對問題，務實是很重要概念。」柯文哲表示，兩岸之間不是不能談，兩個都可以在WTO了，為什麼不行？以他跟大陸打交道的經驗，「我非常知道，至少他們知道我是理性務實科學，而且最重要我是講話算話」。他強調，他很清楚台灣要的是什麼，然後很務實去處理我們面對的困境。

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