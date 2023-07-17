立法院今起開臨時會　明將邀陳建仁報告「性平三法」

▲行政院長陳建仁明天將應邀至備詢。（資料照／民航局提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對立法院臨時會議程，立法院長游錫堃今（17日）召集朝野協商，會中達成共識，將於今天下午至7月31日之間召開臨時會，並於18、19日邀請行政院長陳建仁備詢，分別提出性騷擾防治相關事宜、關於台灣與美國間貿易協定（指「台美21世紀貿易倡議」擬備查改審查案）兩個專案報告。

民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團主張臨時會應納入「性平三法」修法、審查台美21世紀貿易倡議、《外役監條例》修法，也尊重各黨團的不同意見；時間方面，從今天下午開始，到7月31日，本周三邀請陳揆備詢，本周四至下周二開委員會，最後4天進行密集性協商，並希望各黨團有共識排出朝野協商1個月冷凍期。

國民黨團首席副書記長謝衣鳳表示，國民黨團主張審查台美21世紀貿易倡議時，要將8個委員會都納進來，共同聯席審查，並在本月底前完成「性平三法」與《外役監條例》修法、審查台美21世紀貿易倡議等案。國民黨團總召曾銘宗補充，外役監審查應該公開透明、錄音錄影，甚至線上直播，讓外界來監督某個人是否符合規定。

民眾黨團總召邱臣遠表示，現在打詐國家隊無法回應人民期待，應該將《資通安全管理法》、《個人資料保護法》修法納入臨時會議程。時代力量黨團總召邱顯智說明，時代力量黨團支持臨時會納入「性平三法」、《外役監條例》修法與台美21世紀貿易倡議，此外，也應該納入「囤房稅」，盼執政黨展現決心，認真面對這件事情，不要打假球。

會中經朝野共議，達成共識，針對「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」案，待陳建仁專案報告詢答完畢後，將交付經濟、內政、外交及國防、財政、司法及法制、社會福利及衛生環境6個委員會審查，並不提出復議，且該案不受黨團協商期1個月之限制。