解嚴36週年紀念日　蔡英文訪不義遺址：瞭解歷史真相才能促成和解

▲蔡英文視察不義遺址。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

今（15日）是解嚴36週年紀念日，總統蔡英文、行政院長陳建仁上午參訪原國防部台灣軍人監獄、前促轉會審定之不義遺址，蔡英文表示，藉由對歷史和真相的了解，「我們才能追求正義、促成和解，讓台灣走出威權的陰影，成為一個更自由、民主，並能保障人權、實踐社會正義的國家。」

蔡英文、陳建仁、監察院長陳菊、法務部長蔡清祥、文化部長史哲、文化部次長王時思今參訪法務部矯正署新店戒治所。

蔡英文表示，36年前的今天，1987年7月15日台灣解除戒嚴。生活在今日民主、自由社會的年輕世代，可能難以想像，在戒嚴時期，有黨禁、報禁，限制人民的言論自由，甚至還有海禁。

蔡英文指出，今天自己到新店戒治所，原本叫做「國防部軍人監獄」。這是過去在戒嚴時期，長期監禁思想異議人士的政治監獄。這座台灣軍人監獄，已經在去年被審定為「不義遺址」。這是目前審定的42處不義遺址中，使用時間最長、最久的場所。

蔡英文表示，許多前輩，包括創辦《自由中國》的雷震先生，美麗島事件的受難者黃信介先生、姚嘉文先生、張俊宏先生，還有今天也特地到現場的張則周前輩，都曾經被關押在這裡。

蔡英文指出，這個地方，嚴重超收人犯，環境惡劣，但即便如此，這些前輩仍然堅定信念，不向過去的威權低頭，令人敬佩。或許有人會問，為什麼要審定不義遺址？

對於不義遺址審定，蔡英文直言，不義遺址的審定，就是要指認出這些在威權統治時期，侵害人權的空間場所。「當我們將它們保存、活化，未來社會大眾走進這些歷史現場，就能被提醒，這是台灣共同的過去。」

蔡英文表示，藉由對歷史和真相的了解，「我們才能追求正義、促成和解，讓台灣走出威權的陰影，成為一個更自由、民主，並能保障人權、實踐社會正義的國家。」