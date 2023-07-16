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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁批馬政府傾中　「民進黨會拚經濟又會持家」

▲▼陳建仁。（圖／翻攝自民進黨直播）

▲行政院長陳建仁致詞。（圖／翻攝自民進黨直播）

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

民進黨全國黨員代表大會今（16日）在創黨地圓山大飯店登場，行政院長陳建仁登台致詞時，狂批馬政府傾中，造成產業、人才外移到中國，反觀蔡政府會拚經濟又會持家，年度歲入歲出賸餘已連續5年破千億，去年甚至賸餘將近5千億，且對比馬政府時期辦的社宅只有2200戶，蔡政府直接興建的將達9萬5000戶，加上包租代管，可望超過16萬戶。

民進黨全代會今天下午登場，除了各縣市首長、立委參選人均與會，包括陳建仁、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲等行政團隊成員亦與會。

陳建仁登台致詞時表示，今天是他第二次以黨員身分參加全代會，很榮幸以行政院長的身份，接受總統蔡英文、黨主席賴清德的邀請，分享執政7年來，在蔡英文領導下，前院長林全、賴清德、蘇貞昌率領行政團隊，立法院游院長、民進黨立法院黨團總召柯建銘、黨籍立委，以及縣市首長和全黨同志、全體國人，共同打拚的成果。

陳建仁細數，面對美中貿易衝突，政府推動「投資台灣三大方案」，吸引台商回台投資超過2兆元，股市上萬點也已超過2100天，上市櫃公司總市值，從馬政府最後一年的不到30兆，到今年6月已成長到近60兆，近4年全國稅收實徵數較預算數，就超過1兆元。

陳建仁痛批，「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，馬政府傾中，造成產業、人才外移到中國，台灣對中國投資占對外投資的比重，曾經在2010年高達84%，蔡總統上任後，推動新南向政策，積極開拓歐美市場，2021年，台灣對中國投資佔比已大幅降到31.8%；農產品銷中佔比，也從最高時期的25%降至13%，銷往美、日兩國的金額，已雙雙超越銷中的金額。

陳建仁表示，蔡政府會拚經濟又會持家，政府年度歲入歲出賸餘已連續5年破千億，去年甚至賸餘將近5千億，由於政府財政穩健、稅收有餘，也因此更有餘裕推動許多重大建設，持續為國人加薪、減稅、增福利，還能將經濟成果和全民共享，給國人更溫暖、更全面的照顧。

陳建仁指出，馬政府最後一年的長照預算是46億元，今年蔡政府編列近650億元，服務據點從700多處，提升到超過1萬2000多處，受惠人數更從不到10萬人成長到超過46萬人；為減輕國人居住負擔，蔡總統上任後推動「8年20萬戶」社宅，相對馬政府時期辦的社宅只有2200戶，到今年底，直接興建的將達到9萬5000戶，加上包租代管，可望超過16萬戶。

陳建仁還說，馬政府時期的租金補貼，前7年每年只有2萬4000戶，到最後一年才增加到6萬戶，蔡政府在2020年就已達12萬戶，去年再推動「300億元擴大租金補貼專案」達到28萬戶，今年更將目標提高到50萬戶，降低更多租屋族的負擔。

陳建仁表示，在蔡英文的帶領下，這7年的時間，證明民進黨政府是最會做事、最照顧國人、最能守護台灣、維護民主的政府，現在，民進黨已經提出最適合的總統候選人：賴清德副總統；不管是在行政院長或是副總統任內，他襄助蔡總統改造國家、推動改革，貢獻良多且獲得國人高度肯定，他有最完整的行政資歷，有最強的政策實踐力，有跟國際領袖進行戰略溝通的能力，更有跟人民對話、提出問題，解決問題的本領，他有穩定、值得信賴的人格特質，這幾年來更是做足準備，是最能為台灣守住國家利益，阻擋專制威脅，在民主道路上壯大台灣的最佳人選。

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