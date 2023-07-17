　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「選秘書像選妃」還性騷　謝曉星遭彈劾4大理由曝光

▲▼葉大華、王美玉舉行監察院調查行政院原子能委員會前主委謝曉星涉職場霸凌及性騷擾案。（圖／記者呂晏慈攝）

▲葉大華（右）、王美玉（左）今天上午召開記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院原子能委員會前主委謝曉星涉職場霸凌及性騷擾案，遭控「挑秘書像皇帝選妃」，今年1月已遭免職，監察院日前也通過彈劾謝曉星、糾正原能會，將移送懲戒法院處理。監察委員葉大華今（17日）指出，謝涉及工作職場霸凌、性別歧視、敵意環境性別騷擾，且他與秘書午餐也違反當時的防疫規定。

監察院上周表示，監察院調查行政院原子能委員會前主委謝曉星涉職場霸凌及性騷擾案，通過監察委員葉大華、王美玉所提的彈劾及糾正案，調查報告並建請行政院速修性平三法完備相關權勢性騷法制。

葉大華、王美玉今天上午舉行記者會，說明謝曉星涉職場霸凌及性騷擾一案。葉說明，謝涉及工作職場霸凌、性別歧視、敵意環境性別騷擾，且他與秘書午餐也違反當時的防疫規定，謝不僅經常大聲斥責部屬，還曾因某位國會聯絡人主任因為眼疾去開刀，卻因包紮一眼遭謝以髒話斥喝。王說，「不可思議，怎麼會貶抑公務人員人格至此」。

此外，葉大華補充，謝曉星在面試女秘書時都會詢問其血型、星座、婚嫁計畫，要求女性同仁請假必須事先當面，但男性同仁卻只需要傳Line，已違反《性工法》；謝亦曾盯著某位女性同仁說「台灣最美的風景是人，所以我現在盯著某某某」，讓該名同仁感到噁心。

另對於糾正原能會，葉大華說明，當媒體已大肆報導本案後，原能會雖然增設監視器、張貼申訴專線等，但始終以「沒有人申訴」為由，未啟動《性工法》雇主知悉職場性騷擾事件時應採取「立即有效的糾正及補救措施」，顯見對《性工法》認知偏誤、態度消極；另自2021年8月24日至年底、2022年全年，原能會國會組主任居家辦公時間長達1年4個月，原能會以居家辦公取代病假，違反防疫居家辦公規定涉有違失，因此一併糾正原能會。

葉大華補充，本案凸顯機關首長欠缺相關性別平權與人權意識，被害人迫於權勢差距、害怕申訴後失去工作，最後只能選擇隱忍或自行離開職場，另現行《性工法》立即有效補救措施欠缺監督的機制，行政機關沒有落實，也沒有罰則，造成政府機關往往態度消極，因此，建議行政院會同相關部會重新檢視申訴管道、調查處理及輔導教育等機制，並儘早完成「性平三法」修法。

ET快訊
GODIVA霜淇淋、莫凡彼飲品　檢出腸桿菌科超標
軍方震怒！少校連長酒駕　路中呼呼大睡
快訊／政大書城宣布停業
蔡英文稱「冷氣不錯」對比凱道熱汗　侯友宜斥穿外套還說風涼話
嫌妻「沒子宮不算女人」　他偷吃陪唱妹17年癌逝...正宮反擊
黃國昌台上喊1句話　美女主播突遭圍剿！連麥都被搶走
等到了！　身分證「中2碼」 免費吃王品龍蝦
快訊／拿刀砍警察！　嫌犯抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全代會爽吹冷氣？　民進黨不滿「被針對」：惡意操作

凱道討居住正義「新北卻無囤房稅」　侯友宜：草案去年送議會了

藍白合有好消息？　吳子嘉：11／20只有1組人會出來選

退役軍、警力挺應曉薇　拉國旗喊：妳的努力和付出我們看到了

學者評716遊行王婉諭「最有勇氣」　緊扣主旨批藍綠白不正義

民進黨掀柯侯居住正義假面具　轟：擺爛社宅囤房稅「跟建商站一起」

蔡英文稱「冷氣不錯」對比凱道熱汗　侯友宜斥穿外套還說風涼話

朱柯謀「藍白合」11月共推1組總統人選？　侯友宜：下架民進黨

「716大遊行失敗」！陳沂酸館長找名目拉抬聲勢：居住正義是假議題

「選秘書像選妃」還性騷　謝曉星遭彈劾4大理由曝光

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

全代會爽吹冷氣？　民進黨不滿「被針對」：惡意操作

凱道討居住正義「新北卻無囤房稅」　侯友宜：草案去年送議會了

藍白合有好消息？　吳子嘉：11／20只有1組人會出來選

退役軍、警力挺應曉薇　拉國旗喊：妳的努力和付出我們看到了

學者評716遊行王婉諭「最有勇氣」　緊扣主旨批藍綠白不正義

民進黨掀柯侯居住正義假面具　轟：擺爛社宅囤房稅「跟建商站一起」

蔡英文稱「冷氣不錯」對比凱道熱汗　侯友宜斥穿外套還說風涼話

朱柯謀「藍白合」11月共推1組總統人選？　侯友宜：下架民進黨

「716大遊行失敗」！陳沂酸館長找名目拉抬聲勢：居住正義是假議題

「選秘書像選妃」還性騷　謝曉星遭彈劾4大理由曝光

嘉義廟會爆炸原因大逆轉！垃圾紙箱採獲黑色火藥　疑煙火落焰釀禍

全代會爽吹冷氣？　民進黨不滿「被針對」：惡意操作

8歲男童過世「器捐救8人」！爸爸淚崩：他想要當英雄

不拋棄同伴！領航鯨大規模擱淺蘇格蘭島嶼　超過50頭死亡

太陽徹底大洗牌！　2021年爭冠班底僅剩布克與艾頓

迪麗熱巴「機場露背裝」超殺亮相！　小眾品牌私服辣到瞬間消暑

「GODIVA霜淇淋、莫凡彼飲品」檢出腸桿菌科超標！衛生局開罰3萬

國際電話有提示音！　中華電防堵詐騙語音警示上線

侯郭攻柯 賴在冷氣房 716遊行衝擊民調變化

Nissan「傳奇跑車」車頭全毀還能高價賣出　一原因292萬成交

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

政治熱門新聞

萬人熱爆擠凱道！蔡英文穿棒球外套笑「冷氣還不錯」　鄉民全炸鍋

前幕僚分析716　「侯友宜有勇氣、柯文哲失敗」

館長、黃國昌揪萬人凱道轟政府　行政院：持續傾聽、虛心接受

716遊行直播流量　四叉貓第2獲8萬斗內

快訊／1打3！王婉諭上台痛批柯、侯、賴　柯粉不滿嗆「小燈泡滾」

觀察／群眾選邊站！萬人凱道遊行主軸失焦　716成藍白分手擂台

側寫／不畏716遊行成柯文哲「類造勢」　侯友宜堅定立場向虎山行

「賴清德的林全」操刀　政見主軸「國家希望工程」

跨族群社會力力挺賴清德　青年：學費補助有感

蔡英文稱「冷氣不錯」　侯友宜怒斥：穿外套還說風涼話

王婉諭批柯文哲遭噓　吳濬彥補血：今天談話最符合公平正義就是她

CPTPP入會審查方式無共識　駐紐代表回應了

民進黨屏東、台東立委分裂　參選人喊願賭要服輸

黃國昌批政府打詐跳票　行政院：跨部會打詐達成「三減」

更多熱門

相關新聞

少女造假被男師性侵對話　監察院：教育部應研議調查流程

少女造假被男師性侵對話　監察院：教育部應研議調查流程

宜蘭縣南安國中去年傳有教師（乙師）疑以情感試探引誘未滿14歲國中女生（甲生），還被指控疑涉性侵，他校丙師也被爆出與甲生存有不當關係。監察委員經調查發現，該案並無明確事證指出甲生遭受乙師性侵害，作為主要證據的對話紀錄，為fake chats app軟體編造，甲生將之傳給A生，A生為第三人進行檢舉通報才後續調查衍生。至於該校及宜蘭縣政府的缺失，監察院提出糾正。

快訊／選秘書看身材、性騷霸凌下屬　監院彈劾前原能會主委謝曉星

快訊／選秘書看身材、性騷霸凌下屬　監院彈劾前原能會主委謝曉星

快訊／台北南京西路「天坑」補完又塌陷　監委林國明申請自動調查

快訊／台北南京西路「天坑」補完又塌陷　監委林國明申請自動調查

餵藥案家長向監院舉發新北市府　控侯友宜到處告人帶風向

餵藥案家長向監院舉發新北市府　控侯友宜到處告人帶風向

303大停電因1低級失誤　監院彈劾前興達電廠長

303大停電因1低級失誤　監院彈劾前興達電廠長

關鍵字：

監察院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1南下台中系統清晨事故　成立緊急應變小組

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

「蒟蒻講幹話」死訊引議！老婆回應了

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

直擊巨星男神驚現台北街頭！「無P天菜顏值」全被拍

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

男減肥每天1餐　四肢無力癱床送醫

最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面