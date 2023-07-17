「選秘書像選妃」還性騷　謝曉星遭彈劾4大理由曝光

▲葉大華（右）、王美玉（左）今天上午召開記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院原子能委員會前主委謝曉星涉職場霸凌及性騷擾案，遭控「挑秘書像皇帝選妃」，今年1月已遭免職，監察院日前也通過彈劾謝曉星、糾正原能會，將移送懲戒法院處理。監察委員葉大華今（17日）指出，謝涉及工作職場霸凌、性別歧視、敵意環境性別騷擾，且他與秘書午餐也違反當時的防疫規定。

監察院上周表示，監察院調查行政院原子能委員會前主委謝曉星涉職場霸凌及性騷擾案，通過監察委員葉大華、王美玉所提的彈劾及糾正案，調查報告並建請行政院速修性平三法完備相關權勢性騷法制。

葉大華、王美玉今天上午舉行記者會，說明謝曉星涉職場霸凌及性騷擾一案。葉說明，謝涉及工作職場霸凌、性別歧視、敵意環境性別騷擾，且他與秘書午餐也違反當時的防疫規定，謝不僅經常大聲斥責部屬，還曾因某位國會聯絡人主任因為眼疾去開刀，卻因包紮一眼遭謝以髒話斥喝。王說，「不可思議，怎麼會貶抑公務人員人格至此」。

此外，葉大華補充，謝曉星在面試女秘書時都會詢問其血型、星座、婚嫁計畫，要求女性同仁請假必須事先當面，但男性同仁卻只需要傳Line，已違反《性工法》；謝亦曾盯著某位女性同仁說「台灣最美的風景是人，所以我現在盯著某某某」，讓該名同仁感到噁心。

另對於糾正原能會，葉大華說明，當媒體已大肆報導本案後，原能會雖然增設監視器、張貼申訴專線等，但始終以「沒有人申訴」為由，未啟動《性工法》雇主知悉職場性騷擾事件時應採取「立即有效的糾正及補救措施」，顯見對《性工法》認知偏誤、態度消極；另自2021年8月24日至年底、2022年全年，原能會國會組主任居家辦公時間長達1年4個月，原能會以居家辦公取代病假，違反防疫居家辦公規定涉有違失，因此一併糾正原能會。

葉大華補充，本案凸顯機關首長欠缺相關性別平權與人權意識，被害人迫於權勢差距、害怕申訴後失去工作，最後只能選擇隱忍或自行離開職場，另現行《性工法》立即有效補救措施欠缺監督的機制，行政機關沒有落實，也沒有罰則，造成政府機關往往態度消極，因此，建議行政院會同相關部會重新檢視申訴管道、調查處理及輔導教育等機制，並儘早完成「性平三法」修法。