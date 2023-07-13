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快訊／台北南京西路「天坑」補完又塌陷　監委林國明申請自動調查

台北市南京西路天坑補完又出現新漏水點。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲台北市南京西路天坑補完後，10日又出現新漏水點。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市大同區南京西路、貴德街口8日深夜路面出現「天坑」後，北市府派員開挖，初步檢驗管線均無破裂狀況，便灌漿回填復舊，隔日晚8時半開放東向西車道單向通車，然而10日凌晨再度出現新漏水點，且坍塌範圍擴大。對此，監察院今（13日）表示，究竟造成此處塌陷之原因為何？是否單純因地下管線破損所致？監察委員林國明深表關切，已申請自動調查。

監察院13日指出，據報載，7月8日晚間於台北市大同區南京西路315號前道路出現長度約1.5公尺，寬約1公尺，深度約1公尺之坑洞，經台北市政府派員檢視無管線破裂情況，即先行灌漿回填復舊，然10日凌晨再度出現新漏水點，且坍塌範圍擴大；經北市府初步鑑定結果，是因工務局衛生下水道工程處的地下管線破損造成，於是進行地下管線改管作業後，再度辦理路面鋪設復舊，並持續監測坍塌範圍及周邊建物安全。

監察院說，究竟造成此處塌陷之原因為何？是否單純因地下管線破損所致？如何確保周邊建築與道路使用安全？因攸關公安及居住安全，林國明對此問題深表關切，已申請自動調查。

林國明表示，北市政府於第1時間發現坑洞時，有無確實依規定流程處理？檢測作業與程序是否完備？本案有無確實依規定流程處理？當時未發現管線破裂之原因為何？相關人員有無涉及違失責任？近日台北市持續高溫，且偶有地震發生，是否造成地下管線折損？相關單位如何確保經管之地下管線正常運作？及其監控機制是否周妥完備？等疑義，均有待調查釐清。

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