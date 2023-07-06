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餵藥案家長向監院舉發新北市府　控侯友宜到處告人帶風向

記者楊惠琪／台北報導

延燒近二個月的新北市板橋幼兒園餵藥疑雲仍未落幕，兒童權益促進協會創會理事長王薇君今（6 日）與6名原先就讀該園所的家長到監察院檢舉新北市府違法失職，希望監院立案調查。王薇君痛批，新北市府怠忽職守，怒嗆新北市長侯友宜「到處提告嚇到這些家長」、「誰在政治操作，大家眼睛都很雪亮」。

▲板橋幼兒園家長向監院舉發新北市府違法失職。（圖／記者楊惠琪攝）

▲板橋幼兒園家長向監院舉發新北市府違法失職。（圖／記者楊惠琪攝）

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新北地檢署日前公布36位受檢學童的檢驗結果，均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」，但案件仍在偵辦中，尚未簽結。

王薇君說，從案發至今，新北市府事件處理怠惰，甚至不停帶風向、說謊、卸責，為什麼今天只有6名家長站出來，因為侯友宜到處告人、帶風向，「嚇到這些家長，你很開心嗎」，強調雖然人不多，但還是會繼續堅持，保護孩子不分黨派，不要再用政治操作轉移焦點。

案發園所家長表示，最近網路風向一直說家長造假、餵藥是烏龍，但第一時間12名幼童自行採撿，有4人驗出，有3分之1的孩子就是有藥物反應，而且分布不同班級，家長當然要尋求行政、司法協助，「沒有人會把自己的孩子當政治鬥爭籌碼」。

該名家長還指出，有家長在5月14日報案，隔天新北教育局沒有協同檢警就入園稽查，直到5月18日檢警才發動第一波搜索，相關證物早就沒了，甚至在6月5日才入園採檢，要家長找民代陳情，才肯重視這起事件，這難道不是行政怠惰？

「這件事情是真的！」另一名家長表示，孩子離園就讀別所學校，最近才願意敞開心房，說出常在案發園所遭老師甩巴掌，現場哽咽控訴：「老師，你為什麼要打我小孩巴掌！我送大把學費是去給你們打巴掌、餵藥的嗎？」，呼籲新北市府、侯友宜陣營不要再說這是造謠，別再亂帶風向。

陳情家長指出，新北市府在板橋與汐止幼兒園餵藥案，啟動調查程序標準不一，對板橋園所明顯有延誤調查、未能及時保全證據情事，導致檢警蒐集監視器、孩童檢體等關鍵證物出現困難，對釐清案情影響甚鉅，顯見有怠忽職守、未能善盡監管責任。

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