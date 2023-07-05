人禍！303大停電因1低級失誤　監院彈劾前興達電廠廠長

▲興達發電廠。（資料照／記者陳宏瑞攝）



記者杜冠霖／台北報導

去年303停電事件，全台549萬餘戶受影響，引發民怨沸騰，監察院今（5日）公布調查報告，整起事故肇因興達發電廠2號機大修期間，因保養人員及值班人員未遵守台電公司標準程序撤卡，投入隔離開關，發生閃絡接地故障，引發全台電力系統分裂及停電事件，監院彈劾前興達電廠長等4人，並移送懲戒法院審理。

在去年3月3日全台發生大停電事故，到當日21時31分許始全數復電，總計影響全台549萬餘戶，本案經監察委員蔡崇義、蕭自佑及葉宜津調查，整起事件發生於台電公司興達發電廠2號機大修期間，因保養人員及值班人員未遵守台電公司標準作業程序之規定。

監院報告指出，相關人員無視隔離開關3541停電作業卡（正）仍掛在控制開關手柄上，在斷路器絕緣氣體（SF6）未完全回充情況下，逕自進行隔離開關測試，在開關投入後隨即引發345KV匯流排閃絡接地故障，後續引發全台電力系統分裂及停電事件。

監委表示，本案事發因人為疏失且事證明確，「副卡未到切勿撤除」停電作業卡為電廠從業人員之基本守則，更是「天條」，台電公司「設備閉鎖及復原管制作業程序」明確規定。111年興達發電廠在2號機大修期間，345KV(北)開關場3540斷路器、3541隔離開關因進行維護保養工作，掛卡開啟，副卡則由電力修護處保管，以維護電力系統安全。

監委指出，惟同年3月3日，興達電廠電氣組欲進行隔離開關3541測試，誤認斷路器之絕緣氣體已回充，且該廠值班人員明知測試人員沒有副卡，卻仍同意其「以簽名方式“暫”銷卡」，致開關投入後，發生閃絡接地故障，又因匯流排保護電驛自動閉鎖時間設定，未考量人為疏失造成之接地故障形態，致使故障發生後，第一道保護機制失效，機組陸續跳脫，而造成龍崎變電所（含）以南系統與中、北部系統分裂，釀成全台約549萬戶停電。

監委調查發現，興達發電廠電氣組變電一課、值班主任未依規定程序撤卡，供電處電驛設定不當，未能及時且有效隔離故障點，電網韌性亟待檢討等情，確有違失，應予糾正促其注意改善，爰提出糾正台電公司。

監委也發現，本案相關人員之違失，包括被彈劾人簡明峯，從事興達發電廠汽力機組變電設備全盤業務，大修期間，未依規定程序撤卡，於斷路器3540未充填絕緣氣體情況下，投入隔離開關3541，造成匯流排接地故障。

被彈劾人吳俊德，未監督所屬員工落實維護作業及大修工作，決行隔離開關3541帶電動作試驗工作聯絡書時，對於工作項目漏列斷路器3540、該斷路器未回填絕緣氣體等情未能注意，輕忽試驗可能引起之跳機風險，造成次日發生閃絡接地事故。

被彈劾人李威廷，負責開關場設備之起動、停機及正常運轉操作與核查事項，惟未善盡撤卡把關責任。

被彈劾人歐皖麟，負責督導全廠行政及有關運轉效率、維護改善、工作安全等技術性之策劃與監督，惟未能嚴控跳機風險，任令廠內長期以“暫”銷卡方式撤卡，便宜行事，致值班主任於副卡未到情形下，同意維護部門以簽名方式“暫”銷卡，致生303停電事故，核有重大違失。