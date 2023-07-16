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毒品通緝犯大街與警上演「貓捉老鼠」　跑不贏警察遭逮送辦

▲警方巡邏見頭戴鴨舌帽的男子行跡可疑要上前盤查，男子卻立刻拔腿就跑。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第一警分局警員日前晚間執行巡邏勤務，行經東區公園東街、南京二街口時，發現1名行跡可疑的林姓男子，欲上前盤查，未料林男竟直接拔腿就跑，在大街與警方上演貓捉老鼠戲碼，雙方追逐一陣後，林不敵訓練有素的員警，體力不支地倒在一處廢棄大樓。警方在林男身上查獲毒品，並發現他是毒品通緝犯，訊後依毒品等罪移送法辦。

台中市第一警分局表示，繼中派出所2名員警於6日晚間9時許，巡經公園東街與南京二街口，發現1名頭戴鴨舌帽的男子神情緊張，看到警察快速躲進一旁騎樓。警方見狀要上前查看狀況，男子卻立刻往反方向狂奔，還不斷地折返跑試圖甩開員警。

2名員警通知線上警力到場支援，發現男子又藏進附近一處廢墟大樓，男子見警方緊追在後，再次拔腿就跑，但最後氣力用盡，倒在廢墟內的樓梯間，遭到警方逮捕。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲男子氣力用盡，逃不過警方遭到逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方查驗身分，發現林姓男子（43歲）是今年5月發布的毒品通緝犯，林男自知難逃法網，主動告知員警，隨身包包內留有1包二級毒品。警訊後，將林嫌依違反毒品危害防制條例及毒品通緝案移送法辦。

警方呼籲，近年新興毒品藉由化學結構及包裝不斷改變來躲避查緝，大幅提高危害嚴重性，施用毒品會對腦部中樞神經造成影響，產生妄想及行為暴躁、意識模糊或精神恍惚，嚴重者會造成精神分裂並導致死亡，依毒品危害防制條例規定，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，接觸毒品害人害己，呼籲切勿以身試法。
 

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