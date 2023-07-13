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破曉緝毒3嫌見警警慌逃竄仍遭逮　南警查獲大批毒品

▲台南市警五分局拂曉緝毒，查獲王嫌3人，起獲大批毒品送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局拂曉緝毒，查獲王嫌3人，起獲大批毒品送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局13日清晨6時許，持搜索票在北區實踐街住宅搜索緝毒，當場查獲大量毒品，3名犯嫌睡夢中見警上門，開始四散逃竄，員警破門而入，在頂樓查獲21歲王嫌、27歲鄭嫌，於隔壁鄰居二樓陽台查獲27歲楊嫌，當場起出37包愷他命，總重200餘公克，吸食工具等，全案依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

市警五分局實踐派出所依據情蒐，向台南地院聲請搜索票，於13日清晨6時許到北區實踐街執行搜索，當員警以車輛妨害出入為由，要求屋內犯嫌開門時，屋內犯嫌聽到是警方後即四處逃竄，所長張智斌等員立即破門衝入，分別在屋頂上發現王、鄭2嫌，後又於隔壁鄰居二樓陽台上發現躲藏之楊嫌1名，當場查獲K盤2個，廚房查獲36包愷他命，重 214公克。

▲台南市警五分局拂曉緝毒，查獲王嫌3人，起獲大批毒品送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方於二樓房間發現食用過之毒品愷他命 6小包9公克，王嫌口袋查扣愷他命2包重4.27公克，訊後將3人依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

▲台南市警五分局拂曉緝毒，查獲王嫌3人，起獲大批毒品送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長陳宇桓表示，治安沒有假期，五分局將持續加強掃黑、打詐、緝毒、肅槍工作，希望歹徒不要以身試法，也呼籲民眾看到可疑的人事物，請立即向警察機關報案，以利查緝，共同維護社會治安。

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