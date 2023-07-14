要買家回報「安全到家」咖啡包全藏車上　退伍班長販毒被逮

▲▼劉姓藥頭確保藥腳安全到家，要求所屬做到「安全回報」，但仍被警方逮捕。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市29歲劉姓男子是志願役班長退伍，將軍中「安全回報」機制運用到販毒上，要求底下6名送毒員送完貨，要關注藥腳是否安全到家，保護藥腳也保護自己，另外，他還把毒品全放在停放路邊的車子裡，一旦住處被搜索，也找不到毒品。但就算有重重關卡，劉仍被台中警方查獲，並遭台中地檢署起訴。

台中市刑大偵四隊日前破獲一起販毒集團，服過志願役的劉男當過班長，退伍後便以班長為綽號，劉男將軍中「安全回報」機制運用在他的販毒事業，要求張姓等6名送毒員工，和藥腳交易完，還要確保藥腳是否平安到家，保護買家，也避免藥腳被逮，供出自己。

除了安全回報機制之外，劉男將分裝好的毒品，全放在停放在北屯區路邊停車格的車子內，整輛車有如毒品行動補給車，企圖掩人耳目，人則是住在幾公里外的西屯區，一旦住處被搜索，搜不到毒品，就能脫罪。

劉男的如意算盤仍被警方打破，一舉逮捕劉男等7人，並在車內查扣毒品咖啡包1320包（總毛重6939.1公克）、愷他命11包（總毛重221.55公克）等，檢方調查後，也依販毒罪將劉等人起訴。