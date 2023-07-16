17歲高職生遭便衣警追捕慘縫17針　網紅列警方缺失：是你不跑嗎？

圖文／鏡週刊

彰化縣埔鹽鄉有位17歲陳姓高職生日前從農場打工後，騎腳踏車下班，卻遭經過的便衣警察誤以為是逃逸外籍移工，警方下車後表明攔檢，卻讓學生誤以為是「綁匪」，雙方瞬間展開追逐，學生在掙脫過程中撞上耕耘機，臉部受傷送醫縫了17針。

此事件曝光引發外界熱議，網紅「Lin bay好油」林裕紘在臉書po文表示，「人家騎著腳踏車突然旁邊一台車停下來，也不是警車，說是警察也不出示證件，然後開始抓你，是你你不跑嗎？」

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而彰化溪湖分局的回應中，提及有位男子騎乘自行車又正在用手機，疑似精神狀況不佳，行車時搖擺不定，遂攔停男子時有表明警察身分，但男子誤以為警方是壞人，當下立即跑離現場，過程中因不慎碰撞民宅的耕耘機，導致左臉頰受傷，「本案此係誤會造成，警方是執行盤查，並非鎖定逮捕對象抓錯人。」

「Lin bay好油」林裕紘傻眼表示，如果沒有剛好有監視器畫面，是不是又跟之前新北三重分局的案子一樣，「把路人當成通緝犯，把人家打一頓，不肯和解反而被員警告傷害、妨礙公務要索賠？」再看到這個影片，跟分局長的聲明，「真的覺得很扯。」

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