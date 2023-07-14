木柵動物園驚見「18禁謎之生物」　網熱議狂猜！園方解釋了

▲木柵動物園外牆驚見「18禁謎之生物」，引網熱議狂猜！園方解釋了。（翻自路上觀察學院臉書）



圖文／鏡週刊

近日有網友表示，到台北市立動物園（木柵動物園）遊覽時，突然發現外牆上有一個圖騰，實在讓人難以聯想到是什麼生物，隨後照片上傳至粉絲團時，隨即引發熱議，更讓許多網友想入非非。對此，木柵動物園也做出解釋。

臉書粉專「路上觀察學院」近日有名網友指出，自己到園區參觀時，突然發現外牆上的一個圖騰，讓他想不出來是什麼生物，直呼這是「木柵動物園謎之生物」。隨後引發許多網友熱議與猜想，就有網友說：「陰莖蛇。」、「龜頭蜥。」、「龜魚。」甚至有網友故意歪樓說：「這叫藍嬌蜥蜴，因身體顏色為藍色...成年的公藍嬌蜥蜴類似於人類所說的社會經濟地位較高，所以又名為社經蜥蜴。」

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▲不少網友都朝生殖器的方向「色色發想」。（翻自路上觀察學院臉書）



不少網友都朝生殖器的方向「色色發想」，但也有網友以專業想法來解讀，認為這個圖騰很有可能是在描繪娃娃魚、山椒魚、蠑螈等生物。其實網友分享的這個「外牆生物」，牆上除了這個謎之生物，另外還有繪畫黑熊、犀牛、大象、海龜、穿山甲、蝙蝠等圖騰。

台北市立動物園發言人曹先紹表示，這面牆是名為「重返伊甸園」的公共藝術作品，但曾經在10多年前一度發生施作工程爭議，因此這尊「謎之生物」到底是什麼動物，目前已難以考究。不過現職動物園同仁研判，這尊「謎之生物」的造型，比較像鈍口螈或疣螈類的物種，因為山椒魚或娃娃魚不會有類似背鰭的突起。

▲這面外牆還有繪畫黑熊、犀牛、大象、海龜、穿山甲、蝙蝠等圖騰。（翻自Google地圖）



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