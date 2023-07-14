「躺平男」最擅長無所事事　出租廢人陪伴5年賺890萬！現在出書了

▲森本把自己出租出去，只要有需要他的人，他都願意進行「廢人陪伴」，一次收費1萬日圓（約新台幣2200元）。（圖／翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

日本東京39歲男子森本莊司（Shoji Morimoto，音譯），是著名的「躺平男」，他宣稱自己最擅長的事就是「無所事事」，更把自己的「優點」轉化為職業，讓外人可以租下他這個「廢人」來陪伴。沒想到他當廢人5年下來，可以賺進約新台幣890萬的收入，現在還出書了。

森本說，嚴格說起來他原本的職業是一名自由作家，但他總是發現，自己常被上司或同事碎念：「你什麼事也不做！」所以後來森本「覺醒了」，真的讓自己「什麼事也不做」專職化，讓自己成為名符其實的「廢人」，整天無所事事。

森本後來更把「廢人生活」轉化為「廢人生意」，也就是把自己出租出去，只要有需要他的人，他都願意進行「廢人陪伴」，一次收費1萬日圓（約新台幣2200元）。沒想到，5年前森本開啟廢人事業後，追蹤他動態的網友在10個月內，從3千人增至10萬人，而且還收到4千多人的預定，換句話說，森本穩穩賺進4千萬日圓（約新台幣890萬元）的收入。

▲森本把自己的「廢人出租」經歷寫成書。（圖／翻攝自books.mailshop.co.uk）

森本分享自己的「廢人出租」內容，他說有的租客單純就是無聊，想要有人陪伴或需要有人傾聽。另外他還遇過顧客，租下他只是為了有打掃的藉口。另外比較讓他印象深刻的一個個案，是他被要求去醫院，探視一名服藥自殺而住院的人，因為「租客」認為，森本可以用第三者的角度，說出當事人不敢說出的事實：殺人。

森本也認為，自己在用一種不同的方式，在照顧許多人，他可以是陪伴者，也可以是心理治療師，不過他也有自己的底線，那就是情色與犯罪相關案子，絕對不接。森本說，他自己並不是一個好人，他也不希望別人期待他是好人，甚至有人認為他是「新時代男公關」或「新時代乞丐」。但無論如何，森本表示，只要有人稱他是「新」，其實他的態度還蠻正面看待的。





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