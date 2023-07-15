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Threads微退燒「反被翻牌」！他認證互動好時機：第1次被藝人回

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO發文「找到Threads的用法了」。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

Meta新社群平台「Threads」上線後，用戶數雖5天就突破1億人，但不少人還在摸索有什麼好玩的地方。就有用戶驚喜大推，如果有很喜歡的IG網紅、網美，但目前都沒被點名或回應過，「那就快去他／她的Threads！」有網友也認證，「這是真的，我第一次被藝人回覆就是在Threads！」

一名卡稱「國民網友」的網友在Dcard發文，「找到Threads的用法了！你與IG網紅網美最接近的機會」，文中表示，如果有很喜歡的IG網紅、網美，想要對方回覆或點名，可以試著用Threads留言，「因為Threads目前不會有外國帳號、廣告帳號在下面洗版，所以你的留言更容易被發現。」

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他也表示，感覺大家對Threads的新鮮感有減少，所以有點退燒，加上很多人在Threads上大部分都是發「廢話（質量相對沒IG高的內容）」，所以回覆量通常很少。綜合數個原因，此時留言容易被發現，對方回覆率也會變高。

▲▼原PO推薦用Threads跟喜歡的網紅、網美互動。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO推薦用Threads跟喜歡的網紅、網美互動。（圖／翻攝自Dcard）

原PO還觀察，目前網紅、網美們還是有在用Threads，一般用戶則沒這種包袱，不好玩不登入也無損失。他也在文中秀出截圖，被紅豆餅女神「閃亮亮」回覆，讓他在留言處開心又害羞地笑呼，「終於獲得她的閃亮回應 >///<」。另外，他和最正護理師「糖糖趙宇喬」也有互動。

貼文吸引另一名用戶點頭認證，「這是真的，我第一次被藝人回覆就是在Threads。」話題一出，不少網友超心動，「似乎有點說服力，我來下載看看」、「這篇好像很受用？」

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