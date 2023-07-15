網傳「阿宏」爽完不付錢！狠心丟包台中女　警方還原事發經過

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

台中市30多歲的林姓女子與網友「阿宏」到嘉義遊玩，沒想到過程中遭到丟包，員警獲報後協助申請「川資」助林女返家事。不過事發後，傳出是「阿宏」爽完後不付錢，對此，警方說明當時就有問過林女，林女僅說有提議為了貼補家用可以幫阿宏按摩，警方追問林女是否有性交易，不過林女受到驚嚇情緒不穩定支吾其詞，並未正面回應。

▲林女在嘉義被網友丟包 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林女原先住在台中市太平區，在交友軟體上認識綽號「阿宏」的男子，兩人相談甚歡，遂相約由阿宏載到嘉義遊玩，但沒想到阿宏卻將林女載至嘉義市後，以要找朋友拿東西為理由，將林女丟包在彌陀路。

林女身上沒有錢，只能走到公車候車亭坐著，加上感覺受到委屈，忍不住崩潰大哭。後來員警到場，突然想到市府社會處的「川資」服務，趕回派出所申請後，並駕駛巡邏車將林女載至嘉義火車站，讓林女憑換票證取得返回台中的火車票。

▲跟男網友南下嘉義遊玩，台中女子卻慘遭丟包大馬路，無助呆坐公車亭痛哭 。（圖／記者翁伊森翻攝）

事件經媒體報導後，傳出林女是幫顧客按摩、賺錢養家，事後「阿宏」沒給錢將人丟包一事。警方表示，事發當時有詢問林女報案緣由，林女表示，她跟阿宏的對話過程中，提議為了貼補家用可以幫阿宏按摩，至於是否真有按摩行為警方無法得知，另外警方有問林女是否有性交易，不過林女受到驚嚇情緒不穩，因此並未正面回應。