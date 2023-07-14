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前台南市議長郭信良索賄遭收押　提抗告遭駁回...理由曝光

▲前台南市議長、現任市議員郭信良，被控違反貪污治罪條例案，他不服提起抗告，台南高分院14日下午認為原審裁定並無不當或違誤，裁定抗告駁回，並不得再抗告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前台南市議長、現任市議員郭信良，被控違反貪污治罪條例案，他不服提起抗告，台南高分院14日下午認為原審裁定並無不當或違誤，裁定抗告駁回，並不得再抗告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前台南市議長、現任市議員郭信良，因為在土地開發案中涉嫌收賄，經檢察官聲押獲准後，郭不服提起抗告，台南高分院14日下午認為原審裁定並無不當或違誤，裁定抗告駁回，並不得再抗告，而法院裁定駁回的理由也曝光。

二審合議庭法官指出，經一審法官訊問後，被告郭信良雖否認犯行，惟由卷內共犯及相關證人之供述、證述，佐以扣案之全部證物資料，堪認被告涉犯貪污治罪條例第4條第1項第2款之藉勢、藉端勒索財物、第5條第1項第3款之對於職務上之行為，收受賄賂等罪，嫌疑重大。被告於知悉行賄之人遭搜索後，與其他共犯或相關證人間，有頻繁聯繫，共犯嗣後更有偽造證據或刪除對話紀錄之行為，有事實足認被告有勾串共犯，或湮滅、偽造、變造證據之虞。

▲前台南市議長、現任市議員郭信良，被控違反貪污治罪條例案，他不服提起抗告，台南高分院14日下午認為原審裁定並無不當或違誤，裁定抗告駁回，並不得再抗告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被告所涉罪嫌，均係最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，被告又矢口否認犯罪，且有為免遭查獲而與共犯勾串證詞之虞，檢察官復指出目前因被告與共犯間之分工情節尚有必要再釐清，被告若未羈押，可能為脫免罪責而有相當理由認有勾串共犯，或湮滅、偽造、變造證據之虞。法官認為，為使後續偵查程序順利進行，有羈押被告之原因及必要，依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第3款規定，一審法官裁定予以羈押，並禁止接見、通信。

二審合議庭法官表示，被告不服提起抗告，仍否認涉有上開罪嫌，並主張並無羈押之必要。然經法院審查卷內全部證據，認為被告確實涉有檢察官所指上開罪嫌，且其嫌疑已至重大之程度，又上開罪名均屬重罪，被告與共犯之行為，復有上述勾串共犯或滅證之虞，為免證詞遭污染、證物遭偽造、變造或滅失，及為詳細查明釐清被告與共犯間之分工情節與涉案程度，確有保全被告及證物之必要。原審據以裁定羈押被告，並禁止接見、通信，並無不當或違誤，綜上所述，被告抗告無理由，應予駁回。本件不得再抗告。

台南地檢署偵辦前台南市議長、台南市議員郭信良、高姓里長疑有向某工程顧問公司負責人收賄及藉勢、藉端勒索新台幣一千餘萬元，檢警調7月6日上午前往郭信良辦公室、服務處及住處等及台南市地政局及相關涉案人員住處等共10餘處執行搜索，帶回相關涉案人及證人共10餘人進行偵訊，檢方複訊將郭信良及高姓里長漏夜聲押，台南地院7月7日深夜10時許裁定羈押禁見、禁止通信。

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