被阿宏丟包！按摩女「1行為」比照騙嚴重　鄉民炸鍋：急著翻車嗎

▲林女無助呆坐公車亭痛哭。（圖／記者翁伊森翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

台中林姓女子與「網友阿宏」到嘉義遊玩，結果慘被丟包，她無助呆坐公車亭痛哭，引發網友狂求真相。事實上，還不知林女從事按摩服務時，網友開噴質疑林女「沒帶錢的行為」比照騙還嚴重，「沒帶錢真的扯！」如今只有林女單方面說法，網友也笑酸「男方說詞都還沒出來，一堆人急著翻車嗎？」

一名網友在PTT以「照片修超大騙人，阿宏丟包剛好而已吧」為標題發文，腦補阿宏約林女出遊的心境變化，有人可能說一開始就別讓女生上車，阿宏可能一開始確實想撐完全程的，「結果後面一上車，發現女的什麼都沒帶，擺明來白吃白喝的！」

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對此，原PO直言力挺阿宏，「照片騙人就算了，還不待錢，丟包剛好而已，現在出來玩不帶錢真有種欸！」

不僅如此，另一名網友也發文討論，「發現對方身無分文，絲毫沒有在行程中花錢的打算，這時候鄉民會越想越不對勁，然後丟包嗎？還是發揮紳士精神？」

如今案情大逆轉，經調查才知道，原來林女是幫顧客按摩、賺錢養家，豈料「阿宏」不但跑單沒給錢，甚至還將人丟包，才會害她落下難過的眼淚。

就有網友傻眼質疑，「林女為何相約按摩，要大老遠從台中跑去嘉義？如果明知自己沒帶錢，那應該堅持服務當地客就好了吧，為何還跟著去外縣市？」

網友也炸鍋討論，「可能按摩手路不好不滿意」、「應該是被騙啦，但故意載到別的縣市丟包報復，沒必要這麼狠吧」、「沒錢至少帶張有效的信用卡」、「沒帶錢真的扯」、「誰知道女生身上沒錢啊，不丟包要怎麼脫身」、「純按摩做生意為什麼還要到嘉義？」「會不會根本沒有阿宏這個人」、「真的只有按摩嗎？而且只有單方面說法」、「男方說詞都還沒出來，一堆人急著翻車嗎？」

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

