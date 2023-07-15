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大陸 大陸焦點 特派現場

12歲小弟「暑假旅遊」墜機亡！起飛失敗撞擊墜地　爸目睹慘死全程

▲上海12歲男孩在內蒙古乘三角翼飛機遇難 。（圖／翻攝自新民晚報）

▲事發現場 。（圖／翻攝自新民晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

一架動力三角翼飛機7月8日晚在內蒙古呼倫貝爾市新巴爾虎左旗墜落，造成飛行員和一名乘客死亡，遇難乘客是一名12歲的上海學生。 7月14日，家屬淚訴，當時趁著暑假帶著孩子去內蒙古旅遊，後來在景區發現了這個飛行項目，想讓孩子試一試，沒想到起飛失敗，孩子也當場慘死。

據《新民晚報》報導，孩子母親（化名）表示，7月初，12歲的兒子想趁著暑假旅遊，於是她為丈夫和兒子在網上報了「呼倫貝爾大草原6天5夜私家團」旅遊項目，行程中包括「巴爾虎民俗園」。

她進一步指出，7月8日是旅行的第四天，當晚行程包括到民俗園觀看篝火晚會、住宿。晚8時25分左右，見篝火晚會舉辦地旁有三角翼飛機觀光項目，丈夫於是交了498元（人民幣，下同），讓飛行員帶兒子飛一圈。讓人沒想到的是，飛機在起飛階段就撞上了停在路邊的勒勒車（又稱羅羅車、牛牛車等，是蒙古族使用的古老交通運輸工具），飛行員當場死亡，醫生趕到後宣布兒子也不治。

父親回憶了當時情況，他表示，飛機在起飛過程中發生了顛簸，發動機的聲音也突然變小，開出去不遠就撞上了勒勒車，兒子摔出座位當時就昏迷了。在醫護人員趕來之前，有人拿來了便攜式的體外除顫儀，但無人會用。

父親用手機拍下了整個起飛過程。影片顯示，孩子在工作人員幫助下坐上飛機，飛機先是沿著土質跑道滑行到跑道一端，隨後加大馬力開始起飛。飛機在經過一處坑窪時發生顛簸，發動機聲音也隨之突然變小，隨後發動機再次發出轟鳴，之後飛機剛離開地面，便撞上停在路邊的勒勒車。

▲上海12歲男孩在內蒙古乘三角翼飛機遇難 。（圖／翻攝自新民晚報）

▲勒勒車。（圖／翻攝自新民晚報）

母親表示，事發後，警員晚9時許趕到了現場，急救人員晚10時20分許趕到，可當時兒子已經沒有生命徵象。在家屬要求下，醫院對孩子遺體進行了檢查，結果顯示，孩子頭部、胸部、腹部、腰部等多部位受傷嚴重。

據媒體7月11日報導，新巴爾虎左旗文化旅遊體育局局長郝艷麗透露，新巴爾虎左旗長空飛行器有限公司在新巴爾虎左旗開展飛行體驗活動，一架動力三角翼起飛失敗發生撞擊而後墜地，一名駕駛員和一名同乘人員不幸遇難。

家屬提供的該公司營業執照顯示，法定代表人為馬某某，成立日期為今年3月29日。另據家屬表示，當時駕駛三角翼飛機的是張某某。

母親說，兒子平時很陽光，知道關心人，因為很喜歡俄羅斯文化，所以才選擇到呼倫貝爾旅遊，旅遊時得知司機會說俄語，還跟司機聊得起勁。事發時，整個旅遊行程都快結束了，沒想到出事。

另據報導，當地成立了現場事故處置工作小組，邀請相關領域專家對事故進行進一步鑑定。

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