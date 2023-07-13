江蘇民用飛機升空20公尺後機械故障迫降農田　機上兩人輕傷骨折

記者魏有德／綜合報導

江蘇大路通用機場一架民用飛機12日起飛後，爬升到20公尺高度便發現機械故障，遂緊急迫降墜落至一片泥巴的農地中。附近民眾聞訊後趕至現場，只見泥土地裡有破碎的飛機殘骸，不過，經派出所員警和消防人員搶救，機上兩人一人手部骨折，另一人輕微受傷，均無生命危險。

▲江蘇一架民用飛機因升空後機械故障，緊急迫降墜入農田。（圖／翻攝九派新聞，下同）

《華龍網》報導，7月12日，有網友拍下視頻（影片，下同）稱，江蘇省鎮江市附近農田有飛機墜落。現場視頻顯示，一架飛機側翻在土地上，機翼已經折斷，四周可以看到已拉起警戒線。多位居民在現場圍觀，並稱，「飛機掉到稻田裡了，派出所和消防隊都來了。」

鎮江市應急管理局透露，涉事飛機系鎮江大路通用機場民用飛機，初步調查系升空20餘公尺高度後，出現故障緊急迫降到農田，機上一人手部骨折，另一人輕微傷，均無生命危險。至於詳細情況仍須官方最終通報才能知曉事故原因。

公開資訊顯示，江蘇鎮江大路通用機場位於鎮江新區大路鎮西北武橋村。截至2023年2月，該機場業務涵蓋飛行培訓、航空旅遊、航拍航測、森林消防、應急救援等領域，提供夜航、飛行計劃、航空情報、航空氣象、告警和協助救援等服務。