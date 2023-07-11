國道死亡車禍增！上半年多15%奪34人命　高公局揭主要肇因

▲今年上半年國道車禍件數增加15%。（資料圖／記者吳世龍翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道車速快，根據高公局統計，今年上半年已發生30件死亡車禍，比去(111)年同期增加15%，奪走34條人命，高公局表示，33%死亡車禍主要肇因是未注意前車情況。

高公局交管組科長賴建宇表示，截至今(112)年6月為止，國道共發生30件死亡事故，比去年同期26件成長15%，造成34人死亡，也比去年同期31人死亡多。

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賴建宇指出，今年上半年30件國道死亡車禍中有10件主要肇因為未注意車前狀態，包括沒注意前方車流回堵，或疲勞駕駛，加上未保持適當安全距離或超速，容易釀成嚴重事故。

其中6月7日早上，國1高架北向32公里處1輛小客車未注意前方車流壅塞回堵，追撞前方另1小客車，導致該車再往前連環推撞，共涉及4輛小客車，並造成1死1傷。另於6月19日早上，國3北向141公里處1輛聯結車亦未注意車前狀態，偏移車道撞擊路肩施工中之緩撞車，導致2名施工人員死亡。

▲今年上半年國道車禍增加15%。（圖／國道警提供）

高公局表示，未注意前車狀況車輛中，不乏有自動駕駛輔助系統車輛，若未注意前車狀況，無法知道前車靜止或速差大，來不及反應發生側撞，因此即便駕駛設有自動駕駛輔助系統車輛，手也不能離開方向盤。

高公局指出，目前國道施工車輛也在評估設置動態旗手增加自動駕駛輔助系統辨識外，車安中心和車測中心也在訂定何種功能車輛才能自稱有自動駕駛輔助功能等標準外，並將定義ACC是輔助駕駛而非自動駕駛。