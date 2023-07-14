郭台銘提「五力」護台灣　批賴清德「和平4支柱」方法不可行

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者崔至雲攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨2024總統參選人賴清德日前投書美媒《華爾街日報》提出「和平4支柱」，鴻海創辦人郭台銘今（14日）表示，賴清德這篇文章動機不純正且方法不可行，恰好證明賴的台獨主張是造成台海不穩定的主因最主要原因；郭說，台灣要以經濟、科技為後盾，全面提升經濟力、技術力、競爭力、購買力跟執行力，才是台灣經濟安全與國防安全的最大保障。

賴清德5日以「我保衛台海和平的計畫（My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait）」為題，投書《華爾街日報》，內容提及「和平繁榮四大支柱」，包括一、我們必須建立台灣的威懾力；二、經濟安全是國家安全；三、第三支柱是基於與全世界民主國家建立夥伴關係；四、第四支柱是穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

郭台銘14日晚間出席美麗島電子報董事長吳子嘉舉辦的「董事長開講」高雄場，會中吳子嘉對上述賴清德投書內容，詢問郭的看法。郭台銘表示，賴清德投書目的是寫給美國人看跟出口轉內銷，就是因為美國人對賴的主張高度不信任，所以寫這樣的文章讓美國人跟台灣人放心。

郭台銘說，只是民進黨未放棄台獨黨綱，賴清德也不願放棄台獨主張，這就是台海穩定最大顆的定時炸彈，但賴卻希望用一篇文章，撕掉台獨的面具，取得大家的信任，根本就是緣木求魚。

郭台銘也說，賴清德這篇文章動機不純正、目標不明確、方法不可行，整篇投書不斷強調和平穩定，恰好證明民進黨長期的意識形態及賴清德台獨主張，就是造成台海不穩定最主要原因；賴說要強化台灣嚇阻力，但民進黨過去八年把台灣變成火藥庫，讓台海兵兇戰危，且台灣買的武器都比別人貴，還買不到真正要的武器。

郭台銘強調，他要告訴賴清德，台灣要以經濟、科技為後盾，成為以美國為首的自由世界中重要產業供應鏈，以及成為以中國為首的威權世界中，產業供應鏈的關鍵交集，讓台灣成為全球經貿樞紐，全面提升台灣的經濟力、技術力、競爭力、購買力跟執行力，這才是台灣經濟安全與國防安全的最大保障。

郭台銘說，台灣真正需要的，不是槍彈炮藥形式上的武力，而是更上述「五力」，這才是國家真正實力；他堅信在一中各表、九二共識基礎上，落實台獨主張的兩岸和平宣言，建立機制、展開對話、化解歧見、避免誤判、謀求雙贏，才能為台海帶來和平穩定與長治久安。