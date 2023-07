郭台銘提「五力」護台灣　批賴清德「和平4支柱」方法不可行

▲鴻海創辦人郭台銘。(資料照/記者崔至雲攝)

記者蘇晏男/台北報導

針對民進黨2024總統參選人賴清德日前投書美媒《華爾街日報》提出「和平4支柱」,鴻海創辦人郭台銘今(14日)表示,賴清德這篇文章動機不純正且方法不可行,恰好證明賴的台獨主張是造成台海不穩定的主因最主要原因;郭說,台灣要以經濟、科技為後盾,全面提升經濟力、技術力、競爭力、購買力跟執行力,才是台灣經濟安全與國防安全的最大保障。

賴清德5日以「我保衛台海和平的計畫(My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait)」為題,投書《華爾街日報》,內容提及「和平繁榮四大支柱」,包括一、我們必須建立台灣的威懾力;二、經濟安全是國家安全;三、第三支柱是基於與全世界民主國家建立夥伴關係;四、第四支柱是穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

郭台銘14日晚間出席美麗島電子報董事長吳子嘉舉辦的「董事長開講」高雄場,會中吳子嘉對上述賴清德投書內容,詢問郭的看法。郭台銘表示,賴清德投書目的是寫給美國人看跟出口轉內銷,就是因為美國人對賴的主張高度不信任,所以寫這樣的文章讓美國人跟台灣人放心。

郭台銘說,只是民進黨未放棄台獨黨綱,賴清德也不願放棄台獨主張,這就是台海穩定最大顆的定時炸彈,但賴卻希望用一篇文章,撕掉台獨的面具,取得大家的信任,根本就是緣木求魚。

郭台銘也說,賴清德這篇文章動機不純正、目標不明確、方法不可行,整篇投書不斷強調和平穩定,恰好證明民進黨長期的意識形態及賴清德台獨主張,就是造成台海不穩定最主要原因;賴說要強化台灣嚇阻力,但民進黨過去八年把台灣變成火藥庫,讓台海兵兇戰危,且台灣買的武器都比別人貴,還買不到真正要的武器。

郭台銘強調,他要告訴賴清德,台灣要以經濟、科技為後盾,成為以美國為首的自由世界中重要產業供應鏈,以及成為以中國為首的威權世界中,產業供應鏈的關鍵交集,讓台灣成為全球經貿樞紐,全面提升台灣的經濟力、技術力、競爭力、購買力跟執行力,這才是台灣經濟安全與國防安全的最大保障。

郭台銘說,台灣真正需要的,不是槍彈炮藥形式上的武力,而是更上述「五力」,這才是國家真正實力;他堅信在一中各表、九二共識基礎上,落實台獨主張的兩岸和平宣言,建立機制、展開對話、化解歧見、避免誤判、謀求雙贏,才能為台海帶來和平穩定與長治久安。