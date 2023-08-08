暗示獨立參選？　郭台銘：有目標就努力達成、不要想困難要想方法

▲郭台銘出席《郭爸爸給年輕人的30則備忘錄》新書發表會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選逼近，鴻海創辦人郭台銘動向受矚目，今（8）日下午出席「郭爸爸給年輕人的30則備忘錄」新書發表會，郭台銘致詞時指出，「訂個目標就努力達成，希望把它做好！」另外，郭在書中表示，成功者找方法，他這輩子都沒想過困難是什麼，因此當他要去做一件事情的時候，這份的執著和冒險犯難的精神很重要，「要做一件事不要去想困難，要去想方法。」

郭台銘在書中的第一則「隨時確立方向」裡提到，方向不是空想而得的，是一步一步走出來的，「你未必知道第100步要怎麼走，但只要你走出第一步，再走出第二步、第三步，等你走到第99步，就會知道第100步將走向何方。」

郭台銘也提醒年輕人，當時機尚未來臨時，切忌躁進與唐突。然而，一旦看見時機展現曙光時，要當機立斷，不要因為猶豫不決而錯失先機；當時機來臨時，最忌諱遲疑不決、慢條斯理。不過，郭也說，錯認時機也是常有的事情，但千萬不要因為幾次的失誤而有裹足不前的心態，否則將會因此失去所有的先機，只能一輩子跟著別人的尾巴。

郭台銘談到自己做事的方法，自己不投機、不心存僥倖。人生充滿機會，但要以投資的眼光，看待人生的機會。郭也以美國前總統羅斯福玩牌的故事來勉勵年輕人，就算拿到壞牌，還是要繼續玩下去，盡全力，就會得到最好的結果。郭台銘說，若老是摔牌，已經輸一半。一副好牌，不靜下心來打，也不一定會贏；一副爛牌，只要沉著地打，不見得會輸。