賴清德喊「台灣不屬於中華人民共和國」　黃暐瀚問：侯、柯支持否？

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德接受三立電視專訪時提及，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，「中華民國」和「中華人民共和國」互不隸屬，守護台灣是他的使命。對此，資深媒體人黃暐瀚8日表示，對於賴清德清楚論述「台灣不屬於中華人民共和國」，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜是否同意？或是有其他的論述？選民都會一起檢視，但對他個人來說，完全支持賴清德說「台灣不屬於中華人民共和國」。

黃暐瀚今日透過臉書發文指出，台灣與中國大陸一邊一國，這裡是中華民國，對岸是中華人民共和國，台灣從來不屬於中華人民共和國。賴清德的說法，不僅只是「兩國論」，基本上是「兩中論」，意即「兩個中國，一個中華民國，一個中華人民共和國。」

黃暐瀚表示，雖然賴清德先前曾多次論述兩岸立場，但這次的專訪因為有反覆確認，所以說法最為完整，另外幾組總統參選人要選擇跟上，或是與之不同。他說，對於賴清德清楚論述「台灣不屬於中華人民共和國」，柯文哲跟侯友宜是否同意？或是有其他的論述？選民都會一起檢視，但對他個人來說，完全支持賴清德說「台灣不屬於中華人民共和國」。

黃暐瀚認為，台灣過去曾被清朝統治，更早之前還有荷蘭與西班牙，1895年日本殖民台灣五十年，1945之後，國民政府轉進來台，一直到今天。他質疑，台灣從來沒有被1949年才建立的「中華人民共和國」統治過一秒鐘，怎麼會屬於中華人民共和國？強調「台灣從來不屬於中華人民共和國，台灣屬於中華民國。」