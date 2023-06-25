化療嬤帶身障兒住療養院　所長幫募21萬...一句話全場眼眶紅了

▲台中市第四警分局長李建興與春社派出所所長邱量虔，替一名家境困苦、正接受化療的阿嬤募得21萬元善款。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市南屯區一名84歲詹姓阿嬤受疾病所苦，長時間接受化療，身上還裝有人工肛門，無奈家中兒女均領有身障手冊，家境困苦，經由社會局、民間單位協助，與女兒一起被安置在安養中心。第四分局春社派出所長邱量虔得知阿嬤為錢擔心，協助募得21萬多元，在端午節與親手送到手中，並說：「不用擔心錢，我都會解決！」讓聽聞者都紅了眼眶。

住在南屯區同安西巷的詹姓阿嬤，因為化療、安裝人工肛門，生活不便，加上家中兒女都領有身心障礙手冊，家中經濟狀況困苦。在台中市府社會局、慈濟等單位協助下，將詹姓阿嬤跟女兒安置在北屯的一間安養中心。

不過，詹姓阿嬤一心所掛念，便是醫療所帶來的龐大費用，擔心病況所需的費用，常常心情低落。詹姓阿嬤原先居住在第四分局春社派出所轄區，所長邱量虔得知此狀況後，拋磚引玉募款，集結分局長李建興、地方民間團體、善心人士之力，募得21萬3千元整。

李建興、邱量虔以及地方善心人士在端午節親自前往安養中心，將這筆善款交給詹姓阿嬤，邱看見阿嬤因化療產生浮腫、嘔吐等後遺症，俯身安慰說：「不要擔心錢的事情，我都會解決！」讓現場人員皆動容不已。

分局長李建興表示，警察就像地方的土地公，負責維護轄內居民安全，也因為站在第一線，更能主動挖掘轄區弱勢家庭，即時通報相關單位予以協助，盼這股善的循環能為社會帶來正能量。