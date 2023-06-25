端午連假台南愛心修繕不停歇　黃偉哲親慰勞行善志工

▲台南市勞工局積極結合做工行善團修繕志工，利用工餘的時間及端午假期齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，致力於打造市長黃偉哲「希望家園」願景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局積極結合做工行善團修繕志工，利用工餘時間及端午假期齊心協助、不辭辛勞進行房屋修繕，致力打造市長黃偉哲「希望家園」願景，25日油漆、木工、電氣及鋁製工會，分別前往官田區及麻豆區為弱勢勞工修屋，也自官田區隆田陸橋下二手家具倉庫搬運的家具送給案家，打造更安全、有品質居住環境。

25日市長黃偉哲更親自前往官田及麻豆兩處修繕案場，帶來清涼冰品慰勞志工，並贈送弱勢婦女手工繡製的涼被給案家；大台南總工會陳美靜副理事長亦贈送床包組，共同表達溫馨的祝福。大台南總工會郭國仁理事及餐飲產業工會志工伙伴，繼端午節前夕製作粽子送給職災、修繕等弱勢家庭，25日也特別準備美味佳餚慰勞在炎陽高照下辛勞工作的志工。另官田區長黃炳元及麻豆區長柳世雄也到場替修繕志工加油打氣。

官田區73歲林姓獨居長者，輕度重聽，領有身心障礙手冊，年輕時曾從事載貨司機工作，現年事已高，仰賴低收老人生活津貼維持生計，經濟拮据。勞工局接獲通報，做工行善團於5/29前往官田區林老先生房子進行現勘，發現房屋多處破損。做工行善團繼6/6、6/18前往官田區林老先生的老屋進行屋頂鋼板補修施工及電線配置、燈具更換及室內裝潢外，25日油漆工會出動志工，進行天花板、牆壁、油漆粉刷美化施工，完成做工行善團第216戶，也是黃市長任內完成的第135戶。

完工後，黃偉哲市長與在場市府團隊及志工們，一起掛上漆有「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」圖樣木板，林老先生感動不已，非常感謝做工行善團的付出，也很開心收到市長的祝福。

另麻豆區王姓案主獨居三合院，因地震致三合院屋頂毀壞倒塌，幸好地震時無人在家，勞工局做工行善團接獲市長通知，隨即展開場勘及修繕工程，案主因返鄉從事農業工作，惟收入不佳，無法負擔修繕費用，因此做工行善團本著助人之心協助重建家園，25日木工工會進行天花板輕鋼架施工及安裝廠商贈送的防火水泥板，也從官田二手倉庫搬來翻新的衣櫥、單人床組、椅子及桌子。

黃偉哲市長也參與施工作業，為案家安裝上鋁窗，本案後續將於7/2由電氣工會及油漆工會完成修繕，讓案家可以盡速回家安居，讓堅固的屋頂撐住年輕人的夢想。

勞工局局長王鑫基表示，「做工行善團」的志工都有一顆柔暖的愛心，且每位都是能工巧匠，25日除了官田及麻豆兩處修繕施工外，繼上週至左鎮區會勘一處原住民房屋，下午也馬不停蹄的前往官田區官田里、山上區豐德里及北區精忠街場勘，期望幫助更多弱勢勞工家庭。而本周假日有木工、油漆、餐飲工會及勞工志願服務協會家庭志工參與修繕相關作業，其中有郭國仁理事長、錢畇方、郭映儀全家福，夫妻檔有田政仕及黃麗娜、蔡崇安及蔡玉貞、李俊平及陳美華、林佑厚及劉雅惠。勞工局感謝修繕志工們共同努力，關注弱勢家庭的生活需求，讓弱勢個案有個能安心居住的環境，一起落實市長「希望家園」的理念。