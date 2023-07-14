路跑結緣！花蓮稻農李春女百里送愛心　樂捐70包自種白米助弱勢

▲▼稻農李春女再度捐出七十包每包重達三公斤的白米，為社會公益盡綿薄之力。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉稻農李春女每逢期作稻米收割，都會保留部分白米捐往花蓮市實物銀行，日前她再度捐出每包3公斤的白米70包，藉此感謝老天爺保佑該期稻作順利收成，同時也盼為社會公益盡綿薄之力。

「能一直用自己種的米來助人是一種福氣！」李春女表示，人要有量才有福，例行從事稻米樂捐行動由2018年至今，期間免不了遭遇各種天災，尤其現在農民們最怕的就是乾旱，這期同樣遇到了缺乏水源灌溉的問題，但務農就是靠天吃飯，期盼老天爺天降甘露，讓二期稻作能夠順利完成。

▲議員魏嘉賢特別前往實物銀行為捐贈儀式做見證。

花蓮市因辦理太平洋緃谷馬拉松與李春女開啟連結，樂善好施的她連續多年主動報名參賽，今年度甫開放報名，也早早就完成了10K賽組的報名程序。太平洋緃谷馬拉松每年的獎牌皆以花蓮縣十三鄉鎮市的城市意象作為主視覺，而2021年該屆便是以富里鄉的金針花與火車站的米倉造型做為意象主題，讓她備感榮耀，因此她也專程準備了一束稻穗花束獻給花蓮市公所，向團隊致意。

▲花蓮市長魏嘉彥致贈感謝狀表彰愛心。

議員魏嘉賢也因這份由公益開啟的情誼，特別前往實物銀行為捐贈儀式做見證，他表示，李春女遠從富里一人駕車來到花蓮市，只為將愛心傳遞給弱勢家庭，這份心意令人感動，感謝她堅持多年的善舉，以及長期來對花蓮市實物銀行的信任與肯定，相信她的熱情與善念能夠發揮影響力，讓更多社會弱勢受到眷顧。