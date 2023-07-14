歐盟宣布「全面解除」日本福島食品進口限令！最快8月上路

▲歐盟宣布最快8月就會全面開放福島產品進口。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者王佩翊／綜合報導

歐盟13日在布魯塞爾與日本當局召開峰會後，正式宣布將徹底解除對福島縣水產品的進口限制。日本2011年發生311大地震，福島第一核電廠受到強震與海嘯影響，發生嚴重核災，此後包含歐盟在內的多個國際組織與國家都對日本食品實施進口限制。

根據《日本經濟新聞》報導，峰會結束當天，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）以及日本首相岸田文雄共同宣布這項消息。歐盟的27個成員國預計自8月起陸續解除對日本福島縣水產品的進口限制措施。

岸田強調，全面取消進口禁令，將大規模幫助受災地的復興與重建，他對此表示高度讚賞與歡迎。范德賴恩則提到，廢除進口限制是基於「科學根據」所做出的決定。

根據歐盟現有規定，部分日本產的食品必須出示放射性銫同位素無超標的證明，才可以輸入至歐盟。其中包含來自福島等10個縣的野生菇類、部分魚類以及水產品。而其他日本食品想要進口至歐盟，也必須證明並非來自上述指定地區。

福島第一核電廠位於日本東北海岸，2011年3月11日發生大地震後，受到強震與海嘯的衝擊，導致場內多個反應爐的爐心熔毁，造成巨大核災。事後世界各國紛紛暫停進口包含福島在內多個地區的日本食品，而台灣則是在2022年2月以「有條件」的形式，逐步解禁，開放福島食品輸入。