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日狼警假好心帶「離家少女」回分駐所！　深夜猥褻強抱

▲桃園市黃姓男子2020年6月間在楊梅區某土地公廟巷道，見落單少女竟脫下內外褲露鳥，趁少女快步通過時伸出鹹豬手襲臀。（示意圖／視覺中國CFP）

▲男警將少女帶回駐在所後，卻涉嫌猥褻。（示意圖／視覺中國CFP）

記者王佩翊／編譯

日本岡山縣倉敷市一名警察3日在公園發現一名離家出走的未成年少女，因此將對方帶回駐在所內，讓少女在所內留宿。沒想到他卻涉嫌在隔天上午趁著四下無人，進入房間內強抱對方，進行猥褻，因此12日遭到逮捕。不過他至今仍否認部分犯行。

根據《岡山放送》報導，岡山縣倉敷市兒島警察署赤崎駐在所（分駐所）的49歲巡查部長濱名啓7月3日上午9時40分左右，在倉敷市的一座公園內發現未滿18歲的少女，該名少女自稱離家出走無處可去，因此濱名便「邀請」少女到駐在所過夜。

少女隨後跟著他回到所內，不過他卻涉嫌在4日上午8時至11時半間，闖入少女所在的房間內，並強抱女方，同時猥褻。岡山縣警署表示，濱名啓除了涉嫌猥褻外，將少女帶回駐在所的行為也違反規定。警方12日依強制猥褻等嫌疑將其逮捕，不過濱名啓僅承認部分犯行。

濱名啓坦承自己的確違反規定讓少女在駐在所內過夜，但是並沒有對其做出猥褻行為。

整起事件是因有第三人通報兒童諮詢單位稱「少女曾在警察駐在所內過夜」才曝了光，而警方接獲相關通報後隨即展開調查，最終鎖定濱名啓。

岡山縣警署首席監察官河合弘文表示，「在警察設施內發生這類犯行，甚至有警察被逮捕，我們對此深感遺憾，將會盡快釐清案情，並嚴正應對。」

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