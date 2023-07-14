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夏天高峰至！花蓮衛生局曝常見中毒3微生物　5招安全防護

▲▼花蓮衛生局持續加強業者餐飲衛生稽查輔導及飲食安全注意事項宣導。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮衛生局持續加強業者餐飲衛生稽查輔導及飲食安全注意事項宣導。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

炎炎夏日，花蓮氣溫屢屢升高，高溫且潮濕的環境最適合食品微生物之生長，依據食品藥物管理署歷年統計資料顯示，每年5至10月為食品中毒發生之高峰期，花蓮縣長徐榛蔚呼籲業者及消費大眾應特別注意餐飲之衛生及食物之保存，調理食品應謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度」之五撇步，以預防食品中毒事件之發生。

▲▼花蓮衛生局持續加強業者餐飲衛生稽查輔導及飲食安全注意事項宣導。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，特別要求所有餐飲從業人員，應注意個人衛生，手部有傷口者，切不可直接接觸食物，應包紮傷口戴手套。同時衛生局亦持續加強業者餐飲衛生之稽查輔導，以確保民眾飲食之安全。

預防食品中毒「五」撇步:
1. 要洗手：調理食品前後需徹底洗淨雙手，有傷口要包紮。
2. 要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。
3. 要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。
4. 要澈底加熱：食品中心溫度超過70℃，細菌才容易被消滅。
5. 要注意保存溫度：保存低於7℃，室溫不宜放置過久。

▲▼花蓮衛生局持續加強業者餐飲衛生稽查輔導及飲食安全注意事項宣導。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

食材應儘速放入冰箱低於-18℃冷凍保存或低於7℃冷藏。
 
朱家祥進一步說明，民眾購買食材應儘速放入冰箱低於-18℃冷凍保存或低於7℃冷藏，應避免過多的食材儲存於冰箱，導致冰箱冷卻效果下降，造成微生物孳生。餐食未食用完畢，應避免在室溫下貯存過久，應儘速放入冰箱，並儘早食用完畢。常見引起食品中毒的微生物包括：1.禽畜產品如未經清洗蛋類製品易受沙門氏桿菌污染。2.個人衛生習慣不良或因傷口而引起金黃色葡萄球菌污染。3.米飯存放室溫過久或熟食未覆蓋而引起仙人掌桿菌污染等。

▲▼花蓮衛生局持續加強業者餐飲衛生稽查輔導及飲食安全注意事項宣導。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

餐飲從業人員，應注意個人衛生，手部有傷口者，切不可直接接觸食物，應包紮傷口戴手套。

花蓮縣衛生局呼籲，為避免食品中毒發生，所有農、畜、水產品等食品原料及調味料添加物，盡量保持其鮮度。民眾若不幸發生疑似食品中毒事件時，應儘速就醫，保留剩餘食品及患者之嘔吐或排泄物，同時儘速通知衛生單位調查，以釐清食品中毒發生原因，保障民眾食的安全。

民眾如對購買的食品有所疑慮或發現可疑之違規食品，請於上班時間撥打花蓮縣衛生局食品服務專線8224750洽詢。

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