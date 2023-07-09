持續高溫小心熱傷害　7大脆弱族群謹守3要訣預防

▲花蓮衞生局提醒，戶外工作者等7大脆弱族群應防高溫熱傷害。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著夏季的到來，全國各地連日來皆是高溫炎熱的天氣，花東縱谷是台灣高溫常發生的區域，更是要注意37度以上的高溫。面對灼熱的陽光和高溫的天氣，任何人都有可能會發生熱傷害，花蓮衛生局提醒民眾牢記預防熱傷害的三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺心」。



衛生局朱家祥局長表示，天氣炎熱，請隨時注意室內外溫度及氣象局發布的天氣預報，尤其嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者及過重者等脆弱族群，儘量避免早上10點至下午2點間從事戶外活動。針對老年族群及心血管疾病患者更應留意氣溫動態，做好自我防護，如有出現不適情形應儘速離開高溫環境或前往就醫。熱傷害發生症狀有：體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等，留意自己身體狀況，以隨時採取因應措施。

▲戶外活動時可撐傘或戴遮陽帽，避免陽光直接照射造成的不適感。

朱家祥進一步表示，待在室內也可能會中暑，若室內環境未保持良好通風，或是在悶熱的環境中進行長時間運動、工作，即便是未接觸太陽，也是有可能會引起熱傷害的發生，因此，無論在室內室外，請適時補充水分。

衞生局提醒預防熱傷害的三要訣：

一、保持涼爽：

1、戶外活動時可撐傘或戴遮陽帽，避免陽光直接照射造成的不適感。

2、不論時間長短，絕不可將幼童單獨留在密閉、停泊的車內。

3、穿著輕便、淺色、寬鬆的衣服，並選擇透氣材質較佳的衣物。

4、儘可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方。

二、補充水分：

1、隨時補充水分，養成每天至少飲用2,000㏄白開水的好習慣。

2、戶外工作者或運動者應每小時補充2至4杯（1杯為240cc）白開水。

3、可多吃蔬果，蔬果中含有較多的水分及豐富維生素。

4、不可補充含酒精及大量糖份的飲料，以避免身體流失更多水分。

三、提高警覺心：

1、隨時注意氣象局發布的天氣預報，選擇氣溫較低的時間安排戶外活動。

2、檢查居家及工作場所空調相關設備，是否正常運作。

3、嬰幼童及長者可選擇涼爽的時段外出，例如清晨或傍晚，建議行走於陰涼處，並做好防曬措施。

4、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自身及同事的身體狀況，適時休息並補充水分。



花蓮縣衛生局提醒鄉親，天氣越來越炎熱，民眾應具備對抗高溫的能力，除了保護自己，也要多關心家中親朋好友，尤其是被列為高危險族群的民眾。工作期間增加休息頻率，讓身體漸漸習慣熱環境，更要注意自己的身體狀況。

