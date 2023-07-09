　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

持續高溫小心熱傷害　7大脆弱族群謹守3要訣預防

▲花蓮衞生局提醒，戶外工作者等7大脆弱族群應????防高溫熱傷害。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮衞生局提醒，戶外工作者等7大脆弱族群應防高溫熱傷害。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著夏季的到來，全國各地連日來皆是高溫炎熱的天氣，花東縱谷是台灣高溫常發生的區域，更是要注意37度以上的高溫。面對灼熱的陽光和高溫的天氣，任何人都有可能會發生熱傷害，花蓮衛生局提醒民眾牢記預防熱傷害的三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺心」。
 
衛生局朱家祥局長表示，天氣炎熱，請隨時注意室內外溫度及氣象局發布的天氣預報，尤其嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者及過重者等脆弱族群，儘量避免早上10點至下午2點間從事戶外活動。針對老年族群及心血管疾病患者更應留意氣溫動態，做好自我防護，如有出現不適情形應儘速離開高溫環境或前往就醫。熱傷害發生症狀有：體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等，留意自己身體狀況，以隨時採取因應措施。

▲花蓮衞生局提醒，戶外工作者等7大脆弱族群應????防高溫熱傷害。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲戶外活動時可撐傘或戴遮陽帽，避免陽光直接照射造成的不適感。

朱家祥進一步表示，待在室內也可能會中暑，若室內環境未保持良好通風，或是在悶熱的環境中進行長時間運動、工作，即便是未接觸太陽，也是有可能會引起熱傷害的發生，因此，無論在室內室外，請適時補充水分。

衞生局提醒預防熱傷害的三要訣：
一、保持涼爽：
1、戶外活動時可撐傘或戴遮陽帽，避免陽光直接照射造成的不適感。
2、不論時間長短，絕不可將幼童單獨留在密閉、停泊的車內。
3、穿著輕便、淺色、寬鬆的衣服，並選擇透氣材質較佳的衣物。
4、儘可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方。
二、補充水分：
1、隨時補充水分，養成每天至少飲用2,000㏄白開水的好習慣。
2、戶外工作者或運動者應每小時補充2至4杯（1杯為240cc）白開水。
3、可多吃蔬果，蔬果中含有較多的水分及豐富維生素。
4、不可補充含酒精及大量糖份的飲料，以避免身體流失更多水分。
三、提高警覺心：
1、隨時注意氣象局發布的天氣預報，選擇氣溫較低的時間安排戶外活動。
2、檢查居家及工作場所空調相關設備，是否正常運作。
3、嬰幼童及長者可選擇涼爽的時段外出，例如清晨或傍晚，建議行走於陰涼處，並做好防曬措施。
4、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自身及同事的身體狀況，適時休息並補充水分。
 
花蓮縣衛生局提醒鄉親，天氣越來越炎熱，民眾應具備對抗高溫的能力，除了保護自己，也要多關心家中親朋好友，尤其是被列為高危險族群的民眾。工作期間增加休息頻率，讓身體漸漸習慣熱環境，更要注意自己的身體狀況。
 

ET快訊
床墊多久換一次？「1年吸汗94公升」專家曝可怕後果
阿本「病床上想通」辭掉7年幕後工作！　正式回歸
東京淺草寺「巨龍畫」突大面積脫落！　垂掛天花板上
要降溫了！　明起「午後雷雨範圍擴大」
好市多起司驗出「致癌物」　北市衛生局：累計下架44盒
台東男帶雙刀尾隨女子砍頸！　遭壓制打趴喊：地板很燙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳　推LINE官方帳號加速線上檢舉

持續高溫小心熱傷害　7大脆弱族群謹守3要訣預防

「桃青職人祭」在地文創品牌會師　展現創意能量

「看世客博遊桃花園 」399起高CP值遊程　7／11起開賣

盛夏購物樂！花蓮購物節7 ／14熱情開跑　消費滿百週週抽大獎

侯友宜參訪宜蘭童玩節　肯定宜縣府辦活動用心

弱勢童安心放暑假！花蓮擴大發放「幸福午食券」　4千學子受惠

恆基課輔班小小職人體驗　佳冬自製午仔魚一夜干

唐寧茶攜手阿里山英迪格　「遊樂森園夏午茶」每日限量5套

台中小小消防營2千名1小時秒殺　27體驗場全台最多

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

鳳梨遭嗆「詐騙老人47萬」沒道歉　親揭「阿嬤過世了」：不想造成2次傷害

湖南32層大樓磚瓦崩落!　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

放棄百萬年薪！30歲裸辭　生活無趣為重新尋回快樂

小薫談黑人捲性騷：我是邊緣人！　遭經紀人爆「被排擠」她超慌XD

基隆宣導亂丟垃圾裁罰3600起跳　推LINE官方帳號加速線上檢舉

持續高溫小心熱傷害　7大脆弱族群謹守3要訣預防

「桃青職人祭」在地文創品牌會師　展現創意能量

「看世客博遊桃花園 」399起高CP值遊程　7／11起開賣

盛夏購物樂！花蓮購物節7 ／14熱情開跑　消費滿百週週抽大獎

侯友宜參訪宜蘭童玩節　肯定宜縣府辦活動用心

弱勢童安心放暑假！花蓮擴大發放「幸福午食券」　4千學子受惠

恆基課輔班小小職人體驗　佳冬自製午仔魚一夜干

唐寧茶攜手阿里山英迪格　「遊樂森園夏午茶」每日限量5套

台中小小消防營2千名1小時秒殺　27體驗場全台最多

台東男尾隨砍人影片曝！妙齡女頸部遭攻擊倒地　奮力爬起狂逃

世界聽障桌球錦標賽臺北開打！各國好手齊聚台灣

林佑星回家被誤認成送貨！　「穿搭一看」老婆笑到嘿姑：可以打工

傳民進黨禮讓林亮君　綠議員淚訴賴清德：不要拋棄戰友

中山高嘉義交流道北向2車禍7車擦撞　都是沒保持安全距離

高雄洲際WA-RA轉型夜幕餐酒館　PAVO聯名酒吧南霸天「烤鴨醬加入調酒」

夾大塊芒果尬鹹奶油乳酪醬！　夏季最新「2款芒果貝果」開吃了

全台熱爆！「家養北極熊」天黑才敢遛狗　主人嘆：牠出門就想回家

孫藝珍成房產大亨！7億元脫手江南大樓　3年「增值近1倍」

校花女友太可愛！男交往半年「不敢色色」：怕玷汙了她

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

地方熱門新聞

快訊／龜山鐵皮倉庫大火　6噸鋰電池全燒毀

好市多起司驗出致癌物！ 高雄開罰

鄭麗文請身先士卒到台南領軍作戰

即／馬祖酒廠火警！火勢猛烈竄天際

交通違規記點新制施行

好市多起司驗出致癌物！消保官聲明

台中疑出現首例本土登革熱　

台南特搜通過國家搜救認證

芬園荔枝大爆發多10倍！價格崩了

斥資千萬！全台最大賽車模擬器體驗館插旗台中　神車當鎮店之寶

南消二大楠西盛典芒果節創意防火宣導

侯友宜、姚正玉合體看板台南亮相

台南市吳姓宗親會第15屆理事長交接

更多熱門

相關新聞

上半年熱傷害創近3年新高！醫教你緊急降溫法

上半年熱傷害創近3年新高！醫教你緊急降溫法

真的好熱！台灣連日發布高溫警報，全台如同烤蕃薯，熱傷害也陸續增加。根據統計，從5月開始，熱傷害就已經超過去年同期，上半年就有956例，創下3年來的熱傷害半年新高。醫師也提醒，遇到中暑患者，要先設法替他降溫，可協助泡冰水或是向患者噴水再透過搧風、吹電扇等模擬排汗方法做緊急措施。

今飆破38.3度！14縣市高溫警報

今飆破38.3度！14縣市高溫警報

40度！法帥哥戴斗笠「包場」逛長城　

40度！法帥哥戴斗笠「包場」逛長城　

躲在室內也會熱傷害！1族群風險最高

躲在室內也會熱傷害！1族群風險最高

想買降溫小物放客廳　過來人驚：真的有涼

想買降溫小物放客廳　過來人驚：真的有涼

關鍵字：

持續高溫熱傷害脆弱族群要訣預防

讀者迴響

熱門新聞

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

林靖恩爆「賣掉李坤城房子」天天住飯店！

UNIQLO「免費好康」被挖出

台北大安區母子墜樓雙亡　遺書內容曝

《大學生》班底無預警宣布結婚！

李玟二姊怒了「戳破Bruce假富豪真相」！

富家女無限卡遭盜刷33萬　父：以後限100萬好了

KID叫外送「驚見坤達」！

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

炎亞綸慘了！《營業中》剩下頭頂背影

明雨區擴大！　最新成颱機率曝

被朋友嫌怪！她喊「不穿內衣」超爽　一票人爆共鳴

苗栗騎士鐮刀襲警！腳中彈狂逃被逮

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面