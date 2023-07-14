超商店員勸戴口罩「被刺穿心臟」亡　紙雕師：希望維持死刑

▲桃園龜山29歲超商店員提醒戴口罩，不料遭蔣姓持水果刀猛刺身亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

42歲紙雕師蔣嘉凱2021年進超商被提醒戴口罩，當場持刀捅死店員。一審開庭時，蔣雖坦承殺人，但稱自己有精神疾病，因服藥無意識，對於過程都「記不得了」。桃園地院認為，蔣有明顯殺人之故意，且毫無悔意，判處死刑。如今高等法院13日開延押庭，蔣在還押看守所途中表示「希望維持死刑」。

2021年11月21日凌晨5時許，蔣嘉凱進入龜山住家附近超商購物，但因室內口罩令，被29歲蔡姓店員提醒他戴口罩再入內。蔣不滿遭勸導，氣沖沖離開，隨後戴口罩回超商購物，但結帳後他直接摘下口罩，朝店員方向一扔，隨後離開現場。

未料，蔣仍有心有不甘，竟三度回到超商，招手示意蔡男到店外談判，卻無預警掏出預藏的水果刀猛刺對方4刀，導致蔡男左胸口出現3公分刀傷。當下蔡男忍著傷痛與蔣扭打成一團，雖奪下蔣手上的刀，但最終仍失去呼吸心跳，經送醫搶救後宣告不治。

▲案發後，警方在現場蒐證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

地院審理時，蔣坦承殺人，但辯稱犯案前曾服用抗憂鬱藥、安眠藥（FM2）與肌肉鬆弛劑等藥物，精神不清楚，等到醒來時才看見自己雙手染有血跡，且前面躺著店員，大致上知道發生什麼事，但對於犯案過程與細節完全記不清，直到事後看超商監視器才知道自己去了超商3次。

蔡姓店員的姊姊出庭時痛批，蔣始終強調吃了藥記憶模糊、不清楚過程，不僅至今從未向受害家屬道歉，而且庭上回答法官的態度，根本看不出任何抱歉、愧疚，顯見其毫無悔意，所以辯護人提出修復式司法讓他們嗤之以鼻，因為蔣本人無意願，家屬們也感受不到他的誠意。

桃園地院審酌，蔣殺人犯行事證明確，與店員的言行互動、攜帶刀具，以及殺人過程，足認蔣有殺人之直接故意。此外，經精神鑑定，蔣犯案當下的辨識與控制能力均屬正常，雖符合自首要件，但並無悔悟之心，僅因情勢所迫方留在現場，顯非真誠悔悟，因此不減輕其刑，依殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。

▲蔣嫌持刀刺死蔡姓超商店員。（圖／翻攝蔣男臉書、民眾提供）

儘管蔣未上訴，但桃園地院仍依職權上訴。今年2月，高院二審開庭，蔣嘉凱當庭認罪，表示殺人願償命，願意接受死刑，一命賠一命，但過程真的沒有印象，至今仍想不起死者的臉，也不知道自己為什麼要殺人，應該是當時吃藥吃茫了。

根據《聯合新聞網》報導，高院送精神鑑定後，一、二審結果有落差，檢方聲請傳喚開藥的身心科醫師作證，但有無傳喚必要，待合議庭評議後決定。如今羈押即將期滿，高院13日開延押庭，蔣在還押看守所途中表示「希望維持死刑」。