等到了！　超商「霜淇淋買1送1」口味任選爽吃3天

▲超商霜淇淋限時3天買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

真的熱翻天！迎接炎炎酷夏，有超商驚喜祭出限時3天「霜淇淋買1送1」優惠，且開放口味任選，明（14）日起就能衝門市開吃，肯定要搶嚐鮮最新「木瓜牛奶霜淇淋」，還有散發椰奶香的「椰椰奶奶」口味，提醒須使用指定電子支付才可享有優惠。

▲椰椰奶奶霜淇淋是選用香濃椰奶加入海鹽提味。（圖／業者提供，下同）

全家於門市祭出「Fami!c霜淇淋任選買1送1」優惠，目前最新口味是找來水水灶咖合作推出的「木瓜牛奶霜淇淋」，每一口都能吃到濃濃果奶香，還有搭配小農牛奶的綜合版，通通超欠吃，另一款是「椰椰奶奶」口味，是香濃椰奶加入海鹽提味的組合，7月14日至7月16日連3天通通開放「任選買1送1」，只要使用全盈+pay支付即可享優惠。

▲7-11祭出限時咖啡飲品買1送1優惠。

另，7-11即日起至7月16日也於全門市推出「CITY系列消費／繳費／EC寄取當筆加價購」加碼優惠，可享「CITY PRIMA大杯精品美式買1送1」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選第2杯10元」、「CITY TEA現萃茶優格好多青茶第2杯10元」、「CITY CAFE特大杯美式買1送1」及「CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1」。