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清涼冰棒、衛生紙買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲各大量販超市超商優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

每周省荷包時間來了！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商通路最新優惠，像是有清涼消暑的冰棒、雪糕買1送1，還有民生必備廚房紙巾、衛生紙、牙膏等也有買1送1，買到就是省到，把握機會衝一波，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。

▲▼好市多牛肉。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲好市多美國特選無骨肩小排燒烤片 祭出限時下殺優惠。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

家樂福 
◎MARVIS薄荷牙膏系列／85ml
優惠：378元買1送1
期限：即起～7月18日

◎鑄鐵平煎鍋/16CM
優惠：249元買1送1
期限：即起～7月18日

愛買
◎東興古早味冰棒70g*10支
優惠：118元買1送1
期限：即起～7月25日

◎五木濃口拉麵風味系列
優惠：69元買1送1
期限：即起～7月25日

好市多
 ◎PENDLETON不鏽鋼吸管隨行杯／2件組
優惠：原價759元，特價639元，現省120元
期限：即起～7月16日

◎BOUNTY隨意撕特級廚房紙巾 
優惠：原價1059元，特價829元，現省230元
期限：即起～7月16日

◎科克蘭美國特選無骨肩小排燒烤片 
優惠：原價739元／公斤，特價665元／公斤，現省74元／公斤
期限：即起～7月16日

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯推指定品買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）

全聯
◎日本大王elleair超吸收抽取式廚房紙巾（100抽*2包）
優惠：158元買1送1，平均每件79元
期限：即起～7月20日

◎春風抽取式衛生紙（100抽*8包）
優惠：176元買1送1，平均每串88元
期限：即起～7月20日

◎北回X中祥三明治冰淇淋-木瓜牛奶口味（264g） 
優惠：179元買1送1，平均每盒89.5元
期限：即起～7月20日

大潤發
◎金點雪糕（綜合四果／紅豆牛奶／紅豆粉粿／蘇打）70公克x5支／盒
優惠：98元買1送1，平均每件49元
期限：即起～7月27日

◎丸莊壺底油1600ml／瓶
優惠：179元買1送1，平均每件89.5元
期限：即起～7月27日

美廉社
◎舒跑S運補飲料590ml
優惠：特價單瓶24元，第2件5折，平均1件18元
期限：即起～7月25日

◎石二鍋檸檬冬瓜冰沙330g
優惠：特價2杯99元
期限：即起～7月25日

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家經典美式、拿鐵加10元可多1倍濃縮。（圖／業者提供）

7-11
◎指定CITY系列、飲料、泡麵、冰品等指定品項
優惠：2件79折、4件75折
期限：即起～7月16日

全家 
◎指定甜點半價吃 
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～7月25日

◎經典美式／拿鐵（含特濃）
優惠：+10元多1倍濃縮 
期限：即起～7月25日

萊爾富
◎第二波「轉轉暑樂趣」活動
優惠：指定冷藏飲料、麵包「任2件0元」起
期限：即起～7月25日

OK mart
 ◎大杯莊園級美式／拿鐵 
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱 
期限：即起～7月26日

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