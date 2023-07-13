清涼冰棒、衛生紙買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

▲各大量販超市超商優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）
生活中心／綜合報導
每周省荷包時間來了！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商通路最新優惠，像是有清涼消暑的冰棒、雪糕買1送1，還有民生必備廚房紙巾、衛生紙、牙膏等也有買1送1，買到就是省到，把握機會衝一波，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。
▲好市多美國特選無骨肩小排燒烤片 祭出限時下殺優惠。（示意圖／記者鄺郁庭攝）
家樂福
◎MARVIS薄荷牙膏系列／85ml
優惠：378元買1送1
期限：即起～7月18日
◎鑄鐵平煎鍋/16CM
優惠：249元買1送1
期限：即起～7月18日
愛買
◎東興古早味冰棒70g*10支
優惠：118元買1送1
期限：即起～7月25日
◎五木濃口拉麵風味系列
優惠：69元買1送1
期限：即起～7月25日
好市多
◎PENDLETON不鏽鋼吸管隨行杯／2件組
優惠：原價759元，特價639元，現省120元
期限：即起～7月16日
◎BOUNTY隨意撕特級廚房紙巾
優惠：原價1059元，特價829元，現省230元
期限：即起～7月16日
◎科克蘭美國特選無骨肩小排燒烤片
優惠：原價739元／公斤，特價665元／公斤，現省74元／公斤
期限：即起～7月16日
▲全聯推指定品買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）
全聯
◎日本大王elleair超吸收抽取式廚房紙巾（100抽*2包）
優惠：158元買1送1，平均每件79元
期限：即起～7月20日
◎春風抽取式衛生紙（100抽*8包）
優惠：176元買1送1，平均每串88元
期限：即起～7月20日
◎北回X中祥三明治冰淇淋-木瓜牛奶口味（264g）
優惠：179元買1送1，平均每盒89.5元
期限：即起～7月20日
大潤發
◎金點雪糕（綜合四果／紅豆牛奶／紅豆粉粿／蘇打）70公克x5支／盒
優惠：98元買1送1，平均每件49元
期限：即起～7月27日
◎丸莊壺底油1600ml／瓶
優惠：179元買1送1，平均每件89.5元
期限：即起～7月27日
美廉社
◎舒跑S運補飲料590ml
優惠：特價單瓶24元，第2件5折，平均1件18元
期限：即起～7月25日
◎石二鍋檸檬冬瓜冰沙330g
優惠：特價2杯99元
期限：即起～7月25日
▲全家經典美式、拿鐵加10元可多1倍濃縮。（圖／業者提供）
7-11
◎指定CITY系列、飲料、泡麵、冰品等指定品項
優惠：2件79折、4件75折
期限：即起～7月16日
全家
◎指定甜點半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～7月25日
◎經典美式／拿鐵（含特濃）
優惠：+10元多1倍濃縮
期限：即起～7月25日
萊爾富
◎第二波「轉轉暑樂趣」活動
優惠：指定冷藏飲料、麵包「任2件0元」起
期限：即起～7月25日
OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～7月26日
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