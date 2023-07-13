清涼冰棒、衛生紙買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

▲各大量販超市超商優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

每周省荷包時間來了！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商通路最新優惠，像是有清涼消暑的冰棒、雪糕買1送1，還有民生必備廚房紙巾、衛生紙、牙膏等也有買1送1，買到就是省到，把握機會衝一波，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。

▲好市多美國特選無骨肩小排燒烤片 祭出限時下殺優惠。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

家樂福

◎MARVIS薄荷牙膏系列／85ml

優惠：378元買1送1

期限：即起～7月18日

◎鑄鐵平煎鍋/16CM

優惠：249元買1送1

期限：即起～7月18日

愛買

◎東興古早味冰棒70g*10支

優惠：118元買1送1

期限：即起～7月25日

◎五木濃口拉麵風味系列

優惠：69元買1送1

期限：即起～7月25日

好市多

◎PENDLETON不鏽鋼吸管隨行杯／2件組

優惠：原價759元，特價639元，現省120元

期限：即起～7月16日

◎BOUNTY隨意撕特級廚房紙巾

優惠：原價1059元，特價829元，現省230元

期限：即起～7月16日

◎科克蘭美國特選無骨肩小排燒烤片

優惠：原價739元／公斤，特價665元／公斤，現省74元／公斤

期限：即起～7月16日

▲全聯推指定品買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）

全聯

◎日本大王elleair超吸收抽取式廚房紙巾（100抽*2包）

優惠：158元買1送1，平均每件79元

期限：即起～7月20日

◎春風抽取式衛生紙（100抽*8包）

優惠：176元買1送1，平均每串88元

期限：即起～7月20日

◎北回X中祥三明治冰淇淋-木瓜牛奶口味（264g）

優惠：179元買1送1，平均每盒89.5元

期限：即起～7月20日

大潤發

◎金點雪糕（綜合四果／紅豆牛奶／紅豆粉粿／蘇打）70公克x5支／盒

優惠：98元買1送1，平均每件49元

期限：即起～7月27日

◎丸莊壺底油1600ml／瓶

優惠：179元買1送1，平均每件89.5元

期限：即起～7月27日

美廉社

◎舒跑S運補飲料590ml

優惠：特價單瓶24元，第2件5折，平均1件18元

期限：即起～7月25日

◎石二鍋檸檬冬瓜冰沙330g

優惠：特價2杯99元

期限：即起～7月25日

▲全家經典美式、拿鐵加10元可多1倍濃縮。（圖／業者提供）

7-11

◎指定CITY系列、飲料、泡麵、冰品等指定品項

優惠：2件79折、4件75折

期限：即起～7月16日

全家

◎指定甜點半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠

期限：即起～7月25日

◎經典美式／拿鐵（含特濃）

優惠：+10元多1倍濃縮

期限：即起～7月25日

萊爾富

◎第二波「轉轉暑樂趣」活動

優惠：指定冷藏飲料、麵包「任2件0元」起

期限：即起～7月25日

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：即起～7月26日