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膝蓋靭帶斷了！她跨海來台開刀　蒙古排球美少女將重回球場

▲蒙古排球校隊美少女膝蓋十字韌帶斷裂到員榮醫院開刀。（圖／員榮醫院提供）

▲蒙古排球校隊美少女膝蓋十字韌帶斷裂到員榮醫院開刀。（圖／員榮醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

員榮國際醫療團隊遠到蒙古進行義診，已長達10年，上個月有一名16歲排球校隊少女Khulan，在學校打排球時受傷，左膝前十字靭帶斷裂，遠渡重洋飛抵台灣，到該院接受骨科重建手術，術後恢復良好，預計半年後就能重回運動場，今天（14日）將返回蒙古，離台前最想去看海，會到野柳看「女王頭」。

Khulan說，她是學校排球校隊，手術前非常擔心能否重新回到球場，術後恢復情況良好，她很感謝陳主任精湛的技術，讓她能重回運動場。這次爸爸媽媽及妹妹全家一起來台，離台前會到台北101、故宮等地走走，因為蒙古是內陸國，全家人都沒看過海，所以還想到新北市野柳看「女王頭」。

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Khulan的媽媽指出，蒙古民眾最常選擇到韓國及土耳其等國就醫，雖然也有日本籍醫師在蒙古的醫院工作，但考量術後的照顧，及員榮國際醫療團隊近10年來在蒙古打下的口碑，最後選擇到台灣就醫。這十幾天在台生活，除感謝員榮團隊照顧外，也感受台灣人民熱情，如她們在街上迷路，就有不少熱心民眾幫忙指引。

▲蒙古排球校隊美少女膝蓋十字韌帶斷裂到員榮醫院開刀。（圖／員榮醫院提供）▲蒙古排球校隊美少女膝蓋十字韌帶斷裂到員榮醫院開刀。（圖／員榮醫院提供）

▲蒙古排球校隊美少女膝蓋十字韌帶斷裂到員榮醫院開刀術後復原良好。

骨科主任陳建甫表示，前十字韌帶斷裂常發生在運動傷害、機車車禍、摔倒，甚至有人上下樓梯也曾斷裂。受傷的因素常是突然外力加諸在膝關節，導致膝外翻、外轉或過度伸直扭轉，造成膝關節內的前十字韌帶斷裂，患者可感覺到像繩子「啪」的斷裂聲音。

陳建甫指出，沒有接受手術的患者，在一、兩個月急性期過後，膝部腫脹會逐漸消退，走路也逐漸恢復正常。但是病人會發現膝關節鬆鬆的、前後搖晃，上下樓梯會明顯的有膝蓋跑掉的感覺，且會恐懼跑或跳，大腿肌肉也出現萎縮的情形。

嚴重的前十字韌帶斷裂，將使許多運動員無法再接受訓練或上場比賽，更嚴重的是20年後，會因關節過度磨損，就得換人工膝蓋。接受韌帶重建可幫助病患再恢復從事劇烈運動，且可延後關節退化的時間。

陳建甫也為Khulan詳列各種復健計劃，一再叮嚀她要忍痛復健，半年後就能重回運動場，如有問題可隨時透過員榮醫院的蒙古籍工作人員以即時通軟體詢問。

▲蒙古排球校隊美少女膝蓋十字韌帶斷裂到員榮醫院開刀。（圖／員榮醫院提供）

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