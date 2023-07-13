提升長者保護力！彰化免費施打13價肺鏈疫苗　即日起預約

▲彰化免費提供萬劑13價肺炎鏈球菌疫苗提供長者施打。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

肺炎列居國人十大死因之一，為了提升保護力，守護長輩的健康，彰化縣針對縣內65-70歲長者，免費提供1萬劑13價肺炎鏈球菌疫苗，自今(13)日中午12點起，可以用網路預約，7月24日起開始接種服務，衛生局提醒長者踴躍接種。

衛生局表示，肺炎鏈球菌是造成長者死亡的重要原因之一，因本身免疫功能降低或同時感染呼吸道病毒性疾病等，進而引發中耳炎、敗血症、菌血症、肺炎及腦膜炎等導致重症或死亡。彰化縣自2018年起積極爭取預算，提供設籍彰化縣長者接種縣購公費23價肺炎鏈球菌疫苗。

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王惠美指出，今年7月起再加碼升級為13價肺炎鏈球菌疫苗，13價肺炎鏈球菌疫苗保護效果更持久，這次開放65-70歲的長輩可以施打13價肺炎鏈球菌疫苗，有 138家醫療院所及地方衛生所配合施打疫苗，疫苗將於7月24日開始施打，請鄉親記得事先預約，並請帶著身分證、健保卡，另外，不只是65-70歲的長者要照顧，5歲以下的幼兒及71歲以上的長輩也要照顧，中央也有公費提供施打肺炎鏈球菌疫苗，有需要的鄉親也可以到合約醫療院所施打。

衛生局強調，為分流接種，衛生局規劃自今(13)日中午12點起，開放「彰化疫苗接種預約e點通」提供符合縣購公費接種對象網路預約，並於7月24日起由138家合約醫療院所及衛生所提供接種服務，若不方便使用網路預約，合約醫療院所也同樣有提供電話預約服務。

衛生局再次呼籲符合13價肺炎鏈球菌疫苗縣購公費接種的長者，請攜帶身分證及健保卡至合約醫療院所或衛生所接種疫苗，接種服務至疫苗用罄為止。提供服務之合約醫療院所名冊，可至衛生局網站/衛生資源/防疫類項下查詢。