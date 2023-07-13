推動地方藝文！「成美藝廊」明年展期開跑　徵件至8／31

▲當代水墨名家陳正隆(右1)向基金會創辦人魏應充介紹展出作品。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

推動地方藝文與世界接軌，頂新和德文教基金會設立南彰化第一所私人設立公共藝廊，提供給鄉親欣賞藝術展演的機會。成美藝廊即日起至8月31日，開放2024年徵件展覽申請，歡迎各創作人、團體報名，共同促進文化藝術與傳統技藝發展。

在永靖的頂新大樓落成前，就有銀行、保險公司看中了一樓的黃金店面，可是頂新和德文教基金會創辦人魏應充另有想法，「要設立一間藝廊，平衡城鄉的文化差距，下一代的人文素養，是我們這一代的責任」；過去25年以來，累計觀展人次達18萬，有許多精采的生命故事在這裡發生。

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▲策展單位在藝廊辦理藝術體驗活動。

今年四月，高齡80歲的黃富美在成美藝廊辦理人生中第一次個展，退休後才開始學畫的她展開第二人生，感謝基金會讓她夢想成真，能回到丈夫的故鄉永靖展出，親朋好友一同齊聚藝廊欣賞她多年來的學習成果。

在永靖的頂新大樓落成前，就有銀行、保險公司看中了一樓的黃金店面，可是頂新和德文教基金會創辦人魏應充另有想法，「要設立一間藝廊，平衡城鄉的文化差距，下一代的人文素養，是我們這一代的責任」；過去25年以來，累計觀展人次達18萬，有許多精采的生命故事在這裡發生。

今年四月，高齡80歲的黃富美在成美藝廊辦理人生中第一次個展，退休後才開始學畫的她展開第二人生，感謝基金會讓她夢想成真，能回到丈夫的故鄉永靖展出，親朋好友一同齊聚藝廊欣賞她多年來的學習成果。

▲永靖媳婦黃富美老師(中)在成美藝廊辦理第一次個展。

頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩說，成美藝廊讓初學者有藝術的舞台，尤其是退休長輩有學習的目標，很多婆婆媽媽放下菜刀拿起畫筆，有一輩子務農的阿嬤，在88歲時還叨念著要一直畫一直學，堅持要把一顆蘋果畫漂亮。

歷年來曾多次在成美藝廊舉辦會員聯展的永靖心象畫會，成員來自永靖、員林、田尾、社頭等南彰化地區，創會會長陳秋足在「成美藝廊」辦篆刻展時，有兩位小姐在她的「母親」作品前落淚，一位是為家庭關係失和，六年沒探視中風的母親，一位是思念過世兩年的母親，創作者與觀賞者交流，故事互相感動，這就是藝術帶來的觸動和影響。

由頂新和德文教基金會維運的成美藝廊，為南彰化地區最優質的公共藝文資源與平台，2024年徵件展覽申請即日起至08月31日截止，邀請國內外公私立美術、文化資產及藝文團體、機關、學校或個人創作者申請，展出的藝術媒材不限，舉凡木藝、石藝、陶藝、漆器、琉璃、雕塑、水墨、書法、版畫、雕刻、攝影等媒材均可申請，簡章，請洽基金會官網https://reurl.cc/xQjYGe。