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身擁4證照！8年協助524件救護案！　彰化女義消獲全國救護菁英

▲彰縣女義消吳可芸榮獲救護菁英。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰縣女義消吳可芸榮獲救護菁英。（圖／彰化縣消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

救命女英雄！彰化縣消防局彰化東區義消分隊隊員吳可芸，近8年來已協助524件救護案件勤務，更有2次將OHCA患者(到院前心肺功能停止)從鬼門關搶救成功，更榮獲今年消防署全國救護志工菁英，將於12月國際志工日公開表揚。

消防局指出，吳可芸在2015年10月加入義消的行列，迄今已有近8年的年資，累積服務時數4330小時，共協助524件救護案件勤務，不論是創傷或OHCA等案件勤務，只要救護勤務鈴聲一響，吳可芸都當仁不讓、積極參與，因此累積了許多救護經驗。

▲彰縣女義消吳可芸榮獲救護菁英。（圖／彰化縣消防局提供）

吳可芸除了有照服員證照，更考取了保母、保育人員及初級救護技術員等證照，在工作之餘更到消防分隊協助救護勤務，熱衷學習也熱愛協助他人，也將自身照服員的專業知識技巧與警消人員交流，在執行緊急救護勤務時，更能對長期臥床患者提供更適宜的搬運品質。

消防局表示，吳可芸於2019年2021年皆榮獲彰化縣消防局救護義消協勤績優人員，2020年更有2次將OHCA患者急救成功的案例。在經過彰化縣消防局初選及消防署複選後，榮獲今年全國救護志工菁英的殊榮，實屬當之無愧。該獎項消防署將於2023年12月國際志工日辦理公開表揚。

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關鍵字：

彰化義消救護消防局東區消防分隊OHCA

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