【廣編】彰化縣大村國小合唱團　前進波蘭閃耀國際

【廣編】

圖、文／大村國小提供

2022年11月，WeAreSinging 音樂協會主辦人Mr. Petrovic透過Youtube聽到了大村國小合唱團「知足」的比賽影片，特地打視訊電話邀請，請我們前往波蘭參加「2023 Victoria Cracow International Choral Competition 波蘭克拉克夫國際合唱大賽」。

在這個難得機會之下，大村國小合唱團開始努力向各界募款，希望順利帶著孩子們前進波蘭！幾個月下來，大村國小合唱團終於能夠順利出發，彰化縣政府補助20萬、大村鄉公所25萬、禹昌國際企業50萬、彰盛福盛工業20萬、全營工業15萬、賴銘堂先生15萬、蘇明玲小姐40萬、丁光簡單基金會10萬、瑞技實業10萬及眾多校友、朋友們的熱情捐贈之下，大村國小合唱團33個參賽團員即將要在7月14日前進波蘭囉！

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這次大村國小合唱團參賽曲目準備三首，第一首為國語「知足」、第二首為客語「月光華華」、第三首由大村國小林義凱老師作詞作曲的「大庄囝仔愛唱歌」，大村國小並不是原住民鄉鎮學校，我們特地自行作曲，由校長江淑芳帶隊，準備前進國際，讓我們唱著自己大村鄉的歌曲，唱著屬於台灣的歌曲，在波蘭的國際比賽舞台上發光發熱！