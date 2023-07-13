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社會 社會焦點 保障人權

塞人「寄生」高虹安挨告！　卓冠廷酸：玻璃心...將與柯文哲法庭正面對決

記者黃宥寧／台北報導

民進黨籍新北市議員卓冠廷去年上節目爆料稱，民眾黨主席柯文哲與新竹市長高虹安為安插人馬一事吵架，柯當時怒駁「哪有什麼吵架」，更委任律師提自訴控告加重毀謗。今（13日）士院二度開庭，卓冠廷在辯護律師陪同下出庭做無罪答辯，更無奈向法官說「看不懂告什麼」，而下次開庭時，柯文哲將以證人身分出庭，與卓在法庭上正面對決。

卓否認犯行說，看不懂柯告什麼，以及其名譽哪裡受損，其辯護律師表示，柯文哲與高虹安見面這件事，有提到「人事」，而高虹安在接受記者訪問時也承認柯文哲有推薦人選。

卓接著向法官說，高虹安市長確實有被推薦人選，確實有人從台北市政府轉任新竹市政府，也有人從民眾黨轉任新竹市政府，所以時間、人員都被當事人證實為正確，代表消息來源並非空卻來風，而且討論人事是相當主觀的討論過程，如傳出意見不合也符合常理。

法官則問，有查證過程嗎？卓回「自己的消息來源很權威」故當對方轉當這場會面時間、人員、主題後，也有在跟相關管道查證，也證明柯、高有見面討論過；其辯護律師更補充回「難不成被告有通靈能力？所以確實有消息管道」。

柯文哲的委任律師則反駁，雙方就知悉消息的範圍認知有出入，柯所述是當天與高虹安獨自開會的內容，卓無從知悉，並不是認為當天有無這場會，故有傳喚證人必要，即使有隨行人員也無從知悉柯文哲與高虹安對話內容，何況是卓不在場。

雙方對於卓上節目事實不爭執，僅爭執談論內容是否符合刑法310-3、311-3。為釐清爭點，柯文哲委任律師則表示聲請傳喚柯文哲、許芷瑜（柯的隨行人員）、林傳芳到庭作證。法官諭知準備程序終結，全案候核辦。

庭後，卓受訪說，「被柯文哲告，那今天他自己沒有出庭請律師來」，更酸「真的大家也都很忙啦吼，今天我來表示，是對於法院的一個尊重，那其實整個看來看去，我還是搞不懂，就是我到底損害了柯文哲先生的名譽哪裡？」

▼卓冠廷遭柯文哲告加重毀謗。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 卓冠廷 。（圖／記者黃宥寧攝）

卓也說，自訴狀內容大概提到2個重點，「第1點是說我罵他、或我講他、或我揭露他有塞人或推薦人這個事實」；「第2點是我講他跟高虹安有口角，整個事件很清楚，就是我所講的事件與時間跟人，跟討論事件都符合」。

同時他也無奈說，「那我真的不懂這2點到底妨害了什麼名譽」，更斥責說「柯文哲先生最近不論罵人家是狗、罵人家是太監都沒關係，那遇到自己的事情的時候就玻璃心，然後到處亂告人啊，實在很擔憂，這種人還可以選中華民國的總統啊？如果真的萬一讓他選上了，大家還有言論自由可言嗎？」最後他也表示，接下來法院攻防，會捍衛自己聲譽。

全案起源於，民進黨發言人卓冠廷去年在《94要客訴》節目中獨家爆料說，在12月4日晚上，柯文哲點了幾個台北市政府的人，要高虹安帶進新竹市政府安排工作，但是高虹安沒有要對柯文哲塞的人全盤接受，還傳出因此爆發激烈的口角爭吵，不歡而散。

然而，民眾黨主席柯文哲在同年月7日接受媒體訪問解釋，自己有介紹人給高虹安，但根本沒有吵架，更氣得放話，「我這次下定決定心要告他，拿他祭旗！」

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