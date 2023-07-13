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大稻埕平日放煙火惹民怨！觀傳局拿花東回擊　劉奕霆喊話：不能比擬

▲觀傳局長劉奕霆出席台北市長就職八周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前台北市觀傳局長劉奕霆。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北大稻埕夏日節從7月1日起，每週三施放煙火，但因平日下班時間放煙火，害下班的用路人塞在路上，引來諸多民怨，負責整場活動的台北市觀傳局長陳淑慧13日凌晨則以花蓮、台東活動回擊。對此，前台北市觀傳局長劉奕霆13日表示，東部地區交通狀況可能不能比擬，希望觀傳局可以越辦越好，不要壞了活動名聲跟招牌。

針對現任觀傳局將大稻埕煙火辦在平日，造成台北市塞車情況？劉奕霆13日下午受訪時表示，要將活動辦成比較長時間的帶狀，不會有人反對，但要考量到辦活動後的配套措施，包括周邊交通、人潮怎麼疏散，尤其都會區幾百萬人口上下班時間，辦在平日晚上，受到最大衝擊的是已經規律上下班的市民，「不能單純只認為把錢花在平日放煙火，大家看高興就好，造成的影響是非常龐大。」

▲「大稻埕夏日節」首場煙火於今（5）日晚間8:30施放 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「大稻埕夏日節」首場煙火於晚間8:30施放 。（圖／記者彭懷玉攝）

面對陳淑慧以東部經驗來做比喻，劉奕霆直言，「他可能辦一次在台北市的幾個大型活動，可能以後就會想想，要不要辦在週間或星期三。」辦週間不會有人反對，只是要想到地點在都會區，若是東部的話，交通狀況可能不能比擬，「單純把這模式搬來台北，又沒把整個方式做一些新的改變，或是配套措施，會對市民造成滿大塞車困擾。」

劉奕霆認為，上週塞了很長一段時間，12日辦完應該也塞了不短的時間，對市民來說是蠻可惜的地方，或許有很多人正準備前往，或塞在水門外想要看，「你還希望大家下週再來看，這讓大家比較沒動力參加活動。」依照自己過去舉辦一天的經驗，一定會提早封道，相信觀傳局還有很多可調整空間，「希望越辦越好，不要壞了這活動名聲跟招牌」。

針對在平日放煙火，劉奕霆舉例，局長希望大家可以在平日參加城市內觀光活動，但單純只放其中一天，尤其是週三，「讓大家覺得可能沒經過思考，就突然想辦在週間，且又直覺性認為週間可替台北市增加觀光，但其實效益上沒達到這個效果，就好像想達到澎湖花火節效果，但只有學個樣子、學皮毛，但沒抓到真正辦活動精髓。」

最後，劉奕霆直言，政務官要負起政策決定責任，不管是市長或局長都是相同概念，辛苦且累死的都是公務部門同事，每週三放煙火得耗費上百警力，加上公務部門的人，動用700、800人以上，卻只為了3分鐘煙火，「我覺得不符合成本比例。」

▼台北市觀傳局長陳淑慧。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市觀傳局長陳淑慧。（圖／記者袁茵攝）

▲▼面對為何挑週三下班時間放煙火爭議，台北市觀傳局長陳淑慧以花蓮、台東活動回應。（圖／翻攝自Facebook／Shuhui Chen）

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