許淑華爆接到企業嚴重性騷案　喊話北市勞動局立即介入勿怠惰

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

MeToo風波不斷延燒，各界都爆出性騷擾爭議。民進黨台北市議員許淑華13日就在臉書指出，有民眾向她陳情在公司遇到嚴重的性騷擾，且受害者不只一人，同時指控公司內部性平程序形同虛設。因此，許淑華接獲陳情後，馬上聯繫北市府勞動局要主動介入調查，不可怠惰。

許淑華指出，有位女性員工在Dcard上面發文，指控這間X曼建商旗下的子公司X塔創意男性主管，在工作期間不僅多次言語騷擾、霸凌，甚至還直接肢體接觸，這位女員工因此身心嚴重受創，必須要到精神科看診的程度。她強調，這些言語、行為真的不堪入耳，在公司裡對女性職員說出與工作毫無關係，嚴重性騷擾的話語，羞辱、造謠女性職員之外，還在下班時間藉故打電話詢問女職員「妳現在是不是全裸？」

許淑華提到，貼文中有寫道，被害人不只發文者本人，留言者同樣有該公司的受害員工，遭受這間公司的王姓主管霸凌，包括動不動對員工辱罵「賤人、白癡」，這位留言的員工因此崩潰準備離職時，還出言譏諷「妳哭得好看。」

此外，許淑華表示，發文者後來輾轉向她陳情，同時說道，雖然有向上司其他高層提出，但都只換來擺爛、勸說被害人離職了事，不管是同為女性的總經理，甚至總公司協理、董事長，通通都不願意處理，甚至屢次要女性員工走人了事，可見公司企業內部的性平機制程序根本就形同虛設。

許淑華收到陳情之後，已經馬上聯繫北市府勞動局要主動介入調查。但她也質疑，現行的《性騷擾防治法》中，已經有對性騷擾加害人罰鍰最高十萬的規定（利用權勢可再加重罰鍰）為何地方主管機關一再容忍這樣的性騷事件，在台北市被公司包庇遮掩？

因此，許淑華也要求勞動局作為地方主管機關，應該要負起責任確保《性別工作平等法》落實，公司內部性平機制到底有沒有用？還是事情發生拿來「虛晃一招」？在這個事件上，除了針對公司本身，她也會繼續追查市府應該盡到的責任，讓性別平等保障真正可以被落實，讓每一位職場女性安心實現職涯。